Rostock/Düsseldorf

Steigende Mieten und Immobilienpreise bringt immer mehr Menschen in finanzielle Bedrängnis. Wohnen sei in vielen Fällen zum Armutsrisiko, in jedem Fall aber zum Überschuldungsrisiko geworden, urteilt die Wirtschaftsauskunftei Creditreform in ihrem am Dienstag veröffentlichten „Schuldneratlas 2018“.

Jeder zehnte Erwachsende bundesweit kann Rechnungen dauerhaft nicht zahlen

Gut jeder zehnte Erwachsende in Deutschland kann laut Creditreform trotz der guten Konjunktur und der niedrigen Arbeitslosigkeit derzeit seine Rechnungen dauerhaft nicht mehr bezahlen. In diesem Jahr sei die Zahl der überschuldeten Menschen in der Bundesrepublik noch einmal um rund 19 000 auf mehr als 6,9 Millionen gestiegen, hieß es. Schon in den Vorjahren waren die Zahlen gewachsen. Gesamtvolumen der Schulden: 208 Milliarden Euro.

MV im Mittelfeld

Mecklenburg-Vorpommern liegt mit einer Überschuldungsquote von 10,53 Prozent – seit Jahren nahezu unverändert – im bundesweiten Mittelfeld. Das heißt: Rund 140 000 Menschen in MV können ihre Rechnungen dauerhaft nicht bezahlen. Die prozentual meisten Schuldner leben in Schwerin – rund 13,55 Prozent der Einwohner. Im Vorjahr waren es etwas weniger – 13,47 Prozent. Am besten stehen die Einwohner des Landkreises Rostock da.

Bremen hat die höchste Überschuldungsquote

Die höchste Überschuldungsquote unter den Bundesländern verzeichnet mit knapp 14 Prozent weiter Bremen – in der Hansestadt ist fast jeder siebte überschuldet. Darauf folgen Sachsen-Anhalt und Berlin. Am geringsten war die Überschuldung weiter in Bayern (7,43 Prozent) und Baden-Württemberg (8,31 Prozent). Während die Verschuldungsquote im bayerischen Landkreis Eichstätt gerade einmal bei 3,85 Prozent lag, war sie in Bremerhaven mit gut 21 Prozent mehr als fünf Mal so hoch.

Ursache: Steigende Preise auf dem Wohnungsmarkt

Ein Grund für den Anstieg der Zahl der Überschuldeten sind nach Angaben der Wirtschaftsauskunftei die steigenden Preise auf dem Wohnungsmarkt. Während die Kaufkraft nur noch langsam zulege, erhöhten sich die Kosten für Mieten und Immobilien in großen Schritten. Für immer mehr Haushalte bleibe deshalb nach der Miete nur noch relativ wenig Geld für die sonstigen Lebenshaltungskosten übrig. Schon kleine Ausgaben könnten dann in den Schuldenstress führen, sagte Creditreform-Geschäftsführer Ralf Zirbes.

Thomas Luczak/Erich Riemann