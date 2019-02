Schwerin/Rostock

„Die Hoffnung stirbt zuletzt.“ Dieser Satz ist derzeit öfter in Orten entlang der Küste Mecklenburg-Vorpommerns zu hören. Die für Mitte April angekündigte Novelle der Bäderregelung, einen Monat kürzer als bisher und um einige Orte reduziert, stößt vor allem im Handel sauer auf.

Lars Schwarz, Dehoga-Präsident MV: „Die Scheinheiligkeit von Verdi ist ein Skandal.“ Quelle: OZ

Bis 6. Februar läuft die Frist, zu der Kritiker und Befürworter der von Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) mit Verdi ausgehandelten Regelung Stellung nehmen können. Es wird einiges kommen. Der Einzelhandelsverband MV befürchtet eine Benachteiligung von Unternehmen gegenüber denen in Schleswig-Holstein. Während im Nachbarland noch neun Jahre eine deutlich längere Sonntagsklausel in der Bäderregelung gelte, soll es für MV weniger sein. Dabei hätten dieselben Vertreter der Gewerkschaft Verdi am Tisch gesessen. „Es wird mit zweierlei Maß gemessen“, so Geschäftsführer Kay-Uwe Teetz. „Scheinheiligkeit“, wirft Lars Schwarz, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands MV, den Verdi-Vertretern vor. „Hier wird eine Benachteiligung Mecklenburg-Vorpommerns billigend in Kauf genommen.“

Teetz rechnet damit, dass viele Händler aufgrund geringeren Umsatzes Mitarbeiter entlassen werden. Der Verband habe Unternehmen befragt. Ergebnis: Von 225 Firmen hätten 136 erklärt, Personal einsparen zu müssen: Aushilfen, aber auch Teilzeit- und Vollzeitkräfte. Die Verkürzung der Sonntagsöffnungszeiten würde vor allem Textiler und Lebensmittler treffen. Das Argument, die neue Regelung sei besser für Arbeitnehmer, lasse er nicht gelten, so Teetz. Denn von knapp 200 befragten Mitarbeitern hätten mehr als 90 Prozent erklärt, am Sonntag arbeiten zu wollen. Denn dann gebe es vielerorts mehr Geld.

Zur Galerie Das Schweriner Wirtschaftsministerium hat sich mit der Gewerkschaft Verdi darauf geeinigt, die Zahl der Orte und Ortsteile, die in MV von der Bäderregelung profitieren, von 79 auf 72 zu reduzieren. In diesen zwölf Orten wird man nicht mehr am Sonntag einkaufen können-

Nicht weniger, sondern mehr offene Sonntage wünscht sich Claus Ruhe Madsen, Rostocker IHK-Präsident und Möbelhaus-Inhaber. Das sei vor allem wichtig für den Tourismus im Land. Madsen spitz: Das Land könne noch so viele Vorpommern-Staatssekretäre als Ausputzer anschaffen; dies bringe aber nichts, „wenn es touristisch geprägten Orten die Grundlage nimmt“.

Das sieht der Tourismusverband ähnlich. In einem internen Papier an das Wirtschaftsministerium heißt es – diplomatisch verpackt: gut, dass es einen Kompromiss gibt. Auf der Kritikseite stehen aber: Reduzierung der Orte, „Schlechterstellung“ im Wettbewerb gegenüber Schleswig-Holstein, negative Effekte für die Nebensaison und eine „unglückliche Konstellation im Zusammenhang mit den Osterfeiertagen“. Übersetzt: 2020 fällt Ostern vor den Beginn der neuen Bäderregelung; wenn die Touristen herbeistürmen, haben sonntags die Geschäfte aber nicht auf.

Der Tourismusverband baut Brücken: Inhaber von Geschäften sollen selbst entscheiden können, wann sie öffnen und allein verkaufen – ohne Angestellte. Orte, die jetzt aus der Regelung fallen, sollen die Chance erhalten, Touristenzahlen nachliefern zu können.

Glawe fordert mehr Kontrolle von Kommunen Mehr Kontrollenvon möglichen Verstößen gegen das Ladenöffnungsgesetz fordert Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU). In einem Schreiben ließ er Verwaltungen im Land auffordern, zu überprüfen, ob Geschäfte am 1. Mai rechtswidrig Mitarbeiter einsetzen. Die Grundlage dafür klingt vage: Es soll zu Verstößen bekommen sein, konkrete Firmen seien aber nicht genannt worden. Dennoch fordert der Minister von Städten und Gemeinden, „geeignete Kontrollen durchzuführen und zu dokumentieren“. Auch wenn er wisse, dass in den Verwaltungen dafür Personal „knapp“ sei. Empört istSimone Oldenburg, Linke-Fraktionschefin im Landtag, über Glawes Vorgehen. „Politik sollte sich auf Fakten stützen, nicht auf Vermutungen“, so Oldenburg. Glawe fordere „Mehrarbeit für eine unsinnige Aufgabe und sagt selbst, dass es keine Leute gibt“. Das sei schon grotesk. Das Wirtschaftsministerium hält dagegen: Es habe Hinweise auf Verstöße gegeben, also sei man aktiv geworden. Mehr Personal sei „wünschenswert“.

Darauf hoffen Städte wie Bad Doberan, Bergen oder Klütz, in denen fortan sonntags Geschäfte geschlossen bleiben sollen. „Wir haben Tausende Touristen“, sagt Bürgermeister Thorsten Semrau. 170000 pro Jahr im Münster, eine halbe Million durch die Bäderbahn „Molli“. Ein Ausscheiden aus der Bäderregelung wäre „eine Katastrophe“, so Semrau. So sieht das auch Anja Ratzke, Bergen, für ihre Stadt. Der Einzelhandel hier zähle in der Saison an Sonntagen pro Jahr fast 100000 Kunden, es gebe viele Tagestouristen. „Jeder, der zu den Bädern auf Rügen fährt, kommt hier lang“, so Ratzke. Die Badeorte allein könnten die Touristen gar nicht versorgen. „Der Wirtschaftsminister hat sich über den Tisch ziehen lassen“, sagt Guntram Jung, Klütz. „Ich bin stinksauer.“ Seine Stadt lebe von Tagestouristen zwischen Boltenhagen und Schloss Bothmer. Er fürchte: Mit dem Wegfall der Bäderregelung „gehen Arbeitsplätze verloren“.

Frank Schischefsky, Verdi: „Das Grundgesetz gilt auch in Mecklenburg-Vorpommern.“ Quelle: Peter Rest

Verdi reagiert gelassen auf die Empörung. „Der Kompromiss steht“, so Sprecher Frank Schischefsky. Er warnt davor, das Paket noch einmal aufzuschnüren: „Das gefährdet das Gesamtverfahren.“ Vergessen hätten die Kritiker in MV offenbar, dass die bisherige Bäderregelung nicht rechtskonform sei, da der Sonntag per Grundgesetz geschützt sei. „Ich glaube, das Grundgesetz gilt auch für MV“, so Schischefsky. Die Verhandlungen in den beiden Nachbar-Bundesländern seien aufgrund der Vorgeschichte nicht zu vergleichen.

Ob der umstrittene Entwurf noch geändert werden kann – Glawe äußert sich dazu nicht eindeutig. Man sei in Gesprächen, der Spielraum aber gering.

