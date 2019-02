Lubmin/Brüssel

Aufatmen in Schwerin, Bangen in Lubmin: Ein Aus für die Erdgastrasse Nord Stream 2 scheint abgewendet. Die EU-Staaten einigten sich im Streit um die Ostseepipeline am Freitag in Brüssel auf einen Kompromiss. Demnach sollen über Änderungen an der EU-Gasrichtlinie strengere Auflagen für das Projekt erlassen werden, teilten Diplomaten nach der Sitzung mit. Zugleich soll aber sichergestellt werden, dass das Milliarden-Projekt dadurch nicht bedroht wird. Auf den zweiten Teil des Kompromisses hatte vor allem Deutschland gedrungen.

„Der angekündigte Kompromiss zeigt, dass die EU auch in schwierigen Fragen handlungsfähig ist“, zeigte sich Infrastrukturminister Christian Pegel ( SPD) nach der Brüssler Entscheidung erleichtert. „Die Diskussion über so eine Leitung darf die EU nicht spalten.“ Wichtig sei nun, dass das Projekt nicht wirtschaftlich erdrosselt werde. Bundeskanzlerin Angela Merkel wertete den Kompromiss als gemeinsamen Erfolg Deutschlands und Frankreichs.

Verhaltener reagierte das vom Streit betroffene Unternehmen Nord Stream 2. Denn welche wirtschaftlichen Folgen dieser Kompromiss für den künftigen Pipelinebetrieb hat, blieb offen. „Uns fehlen noch Detailinformationen,“ sagte Steffen Ebert, Sprecher von Nord Stream 2. Über mögliche Konsequenzen strengerer Auflagen zu ungunsten der Gazprom-Tochter will das Unternehmen derzeit nicht öffentlich spekulieren.

Nord Stream 2 sieht aber nach der Brüsseler Abstimmung keinen Grund, die Bauarbeiten für die 1200 Kilometer lange Trasse zwischen dem russischen Ust-Luga und Lubmin zu stoppen. Die Verlegung werde wie geplant fortgesetzt, sagte Ebert. Mehr als 600 Kilometer Rohre –und damit rund ein Viertel der als Doppelstrang konzipierten Leitung –liegen bereits auf dem Boden der Ostsee. Am deutschen Anlandepunkt der Trasse in Lubmin wurde auch am Freitag weiter gebaut. In deutschen Gewässern sind inzwischen 68 von 85 Trassenkilometern verlegt.

Die Gazprom-Tochter, betonte Ebert weiter, verfüge über gültige Baugenehmigungen aus Deutschland, Russland, Finnland und Schweden. Diese Genehmigungen könnten mit einer Änderung der Gasrichtlinie nicht außer Kraft gesetzt werden. „Die Umsetzung des Projekts erfolgt weiterhin in voller Übereinstimmung mit dem EU-Recht, internationalen Übereinkommen und den nationalen Gesetzen der Länder entlang der geplanten Länder Route.“

Angesichts zunehmender Differenzen innerhalb der EU scheint der Konflikt um die Pipeline mit der Brüssler Einigung zwar zunächst befriedet, der Streit ist nicht beigelegt: Länder wie Polen und die Ukraine befürchten, dass die Leitung die energiepolitische Abhängigkeit Europas von Russland unnötig verstärke und den Interessen osteuropäischer Staaten und der Ukraine schade. Polen und die Ukraine profitieren derzeit von Transitgebühren für die Lieferung von russischem Gas nach Westeuropa. Die USA, die eigenes Flüssiggas nach Europa verkaufen wollen, drohten jüngst mit Sanktionen. Sie befürchten eine zunehmende Abhängigkeit Europas von Russland.

Die erste Ostseepipeline, die 2011 in Betrieb ging, hat sich als bedeutender Bypass für russische Gaslieferungen nach Westeuropa erwiesen. Im vergangenen Jahr wurden rund 58,3 Milliarden Kubikmeter Gas nach Deutschland gepumpt, wie das Unternehmen mitteilte. Wegen geringerer Wartungsphasen und eines höheren Gasdruckes sei die Jahreskapazität von 55 Milliarden Kubikmeter übertroffen worden.

Offen ist, ob sich Dänemark bei der noch ausstehenden Baugenehmigung von den zunehmenden Streitigkeiten innerhalb der EU um den Pipelinebau beeinflussen lässt. Die Erdgastrasse soll 174 Kilometer durch dänische Gewässer führen. Im August 2018 hatte Nord Stream 2 diese, um etwa 35 Kilometer längere Alternativroute durch die Ausschließliche Wirtschaftszone Dänemarks beantragt, um eine politisch begründete Entscheidung zu umgehen. „Wir gehen davon aus, dass Dänemark die Pipeline auf der selben Basis wie die anderen Ostseestaaten ausschließlich nach umwelt- und technischen Belangen beurteilt“, sagte Nord-Stream-Sprecher Ebert.

Ende 2019 will der Pipelinebauer die 1200 Kilometer lange Erdgastrasse wie geplant fertigstellen. Mit einer Kapazität von 55 Milliarden Kubikmeter könnten sich damit die russischen Gaslieferungen über die Ostsee verdoppeln.

Für Russland ist Deutschland als weltweit größter Brutto-Importeur von Gas ein wichtiger Handelspartner. Rund 125 Milliarden Kubikmeter werden laut neuester Zahlen der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe jährlich importiert. Russlands mächtiger Gas-Monopolist Gazprom hat eigenen Angaben zufolge rund 194 Milliarden Kubikmeter an Staaten vor allem in der EU verkauft - mehr als 40 Prozent seiner Förderung 2017. Davon allein ein Viertel nach Deutschland.

