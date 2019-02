Stralsund/Bremen

Nach der Pleite der Fluggesellschaft Germania setzt die Stralsunder Airline Sundair weiter zum Steigflug an: Wie der Mitgesellschafter und Geschäftsführer von Sundair, Marcos Rossello, am Mittwoch sagte, werde sein Unternehmen künftig eine weitere Basis auf dem Regionalflughafen Bremen unterhalten und dort einen Airbus A320 stationieren. Erst in der vergangenen Woche hatte Rossello bekanntgegeben, mit dem Mitteldeutschen Flughafen in Dresden eine ähnliche Vereinbarung getroffen zu haben.

Der Erstflug ab Bremen soll am 31. August auf die griechische Insel Rhodos stattfinden. Weitere Ziele sind Mallorca, Kreta, Rhodos und Antalya im Mittelmeer sowie Gran Canaria und Fuerteventura auf den Kanarischen Inseln. Insgesamt seien für den Spätsommer in Bremen 22 Starts und Landungen pro Woche geplant.

„Wir freuen uns, nach dem erfolgreichen Start in Berlin und Kassel, sowie nach der Ankündigung unserer Station in Dresden, nun auch Gäste aus dem Norden in ihren Urlaub zu befördern und sie von unserem guten Service überzeugen zu können“, sagte Rossello. OZ-Informationen zufolge soll Rossello auch ein Engagement auf dem Flughafen Rostock-Laage nicht ausgeschlossen haben. Die Gründe, warum Sundair hier schlussendlich bisher aber nicht zum Zug kam, sind unklar. Für Laage bedeutet die Insolvenz von Germania den Verlust der Hälfte der Fluggäste sowie Kurzarbeit für einen Großteil der 180 Beschäftigten.

Sundair verfügt bisher über vier eigene Flugzeuge, alles Maschinen vom Typ Airbus A320. Neben dem Flugzeug, das ab Sommer 26 Mal pro Woche in Dresden starten und landen soll, und der Maschine in Bremen, ist je ein weiteres in Kassel beziehungsweise Berlin-Schönefeld stationiert. Zwei weitere Airbus A319 hat die Gesellschaft erst kürzlich bei einer Leasinggesellschaft geordert. Eine dieser Maschinen soll ab Ende Mai an Tuifly vermietet werden und von Karlsruhe aus operieren. Der Einsatzort für den sechsten Flieger ist noch unbekannt. Zudem könnte Sundair sich darum bemühen, weitere Flugzeuge aus der Germania-Flotte zu übernehmen. Entsprechende Verhandlungen laufen in dieser Woche in Dublin.

