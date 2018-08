Rostock

Der Einheits-Lehrer für alle Schularten: Damit will Helmut Holter (Linke), Chef der Kultusministerkonferenz (KMK), den Lehrermangel beseitigen. Auch in Mecklenburg-Vorpommern fehlen morgen zum Schuljahresbeginn Pädagogen. Deshalb will Holter, dass Lehrer nicht mehr strikt getrennt nach Schularten ausgebildet werden sollen. Holter war von 1998 bis 2006 Minister für Arbeit und Bau von MV und von 2009 bis 2016 Vorsitzender der Linken- Fraktion im Schweriner Landtag. Seit 2017 ist er Bildungsminister in Thüringen.In seinem Heimatland MV stößt Holter mit der Lehrer-Idee zumeist auf Ablehnung. Die Lehrerausbildung müsse nach Altersstufen der Kinder erfolgen. Dadurch könnten Lehrer an verschiedenen Schularten zum Einsatz kommen.

Lehrermangel als große Herausforderung 250 Lehrkräfte werden ab 2020 pro Jahr an den Schulen von MV fehlen, warnte bereits 2015 eine Studie. 2021 und 2022 sollen es sogar mehr als 700 Pädagogen sein. Dann gehen viele ältere Lehrkräfte in den Ruhestand. Bis zum Jahr 2030 betrifft dies etwa drei Viertel.

Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) begrüßt die Idee, wie die Lehrerausbildung in Deutschland verbessert werden kann. Sie sei für Vorschläge offen, wie mehr Lehrkräfte gewonnen werden können. Allerdings mache es einen Unterschied und erfordere eine andere Ausbildung, ob eine Lehrkraft an einer Grundschule unterrichtet oder am Gymnasium, sagt sie. Im Land laufen gegenwärtig Gespräche mit den Universitäten, in welchen Bereichen die Lehrerbildung verändert werden muss.

Holters Vorschlag, von einer auf Schularten zugeschnittenen auf eine nach Jahrgangsstufen strukturierte Ausbildung umzustellen, müsse sehr kritisch hinterfragt werden, sagt Ann-Kathrin Schöpflin von der Pressestelle der Universität Rostock. Es müsse die individuelle Kompetenzentwicklung unterschiedlich begabter Schüler garantiert werden. „Die Diskussion um eine Umstrukturierung der Lehrerbildung nach Schulstufen darf sich nicht ausschließlich am derzeitigen Lehrkräftemangel orientieren.“ Es müsse geklärt werden, wie damit die Qualität der Ausbildung der Lehrkräfte sowie daraus folgend von Schule und Unterricht verbessert werden können.

„Grundsätzlich ist es so, dass Lehramtsstudierende verschiedener Schularten während ihres Studiums teilweise dieselben Lehrveranstaltungen besuchen“, erklärt Jan Meßerschmidt, Sprecher der Universität Greifswald. Wie die Lehramtsausbildung in MV zukünftig ausgestaltet werden könne, muss von allen lehrerbildenden Hochschulen und dem Bildungsministerium gründlich und fachlich diskutiert werden.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sieht Holters Idee positiv. „Ein schulartenübergreifendes Referendariat, das sich an den Altersgruppen der Schülerinnen und Schüler orientiert, entspricht – unabhängig vom Fachkräftemangel – aus Sicht der GEW den Anforderungen eines durchlässigen Schulsystems“, erklärt Landesvorsitzende Annett Lindner. Dies werde zwar nicht den unmittelbaren Mangel beseitigen, aber in naher Zukunft werden die Pädagogen flexibler einsetzbar sein.

Die Linke im Landtag steht hinter Holter. „Die Stufenlehrerausbildung ist ein guter Vorschlag, der von uns schon seit sechs Jahren gefordert wird“, sagt Fraktionsvorsitzende Simone Oldenburg. Derzeit arbeite die Fraktion an einer entsprechenden Reform des Lehrerbildungsgesetzes. Damit jedoch werde der Lehrkräftemangel nicht verschwinden. Es müssten auch mehr Studierende für das Lehramtsstudium gewonnen werden.

Für die AfD-Fraktion liegt die Stärke des Schulsystems in den unterschiedlichen Schularten. Die „benötigen auch unterschiedliche Ausbildungen“, erklärt der schulpolitischer Sprecher Jens-Holger Schneider. Am Lehrermangel würde Holters Vorschlag nichts ändern, der Mangel wäre nur gleichmäßiger verteilt.

Schmidtbauer Bernhard