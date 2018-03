Techniker Krankenkasse: Mehr Erstanträge auf Pflegegrad

Schwerin. Im ersten Jahr der Pflegereform sind 2017 bei der Techniker Krankenkasse in Mecklenburg-Vorpommern 25 Prozent mehr Erstanträge auf Einstufung in einen Pflegegrad eingegangen als im Vorjahr. Bundesweit betrug der Anstieg nur 23 Prozent, teilte die TK-Landesvertretung am Donnerstag in Schwerin mit. Mit Beginn des Jahres 2017 waren aus drei Pflegestufen fünf Pflegegrade geworden. Die Einstufung basiert seitdem auf einem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff.

Auch einzelne Leistungen der Pflegeversicherung würden häufiger in Anspruch genommen, hieß es von der TK. So hätten ebenfalls 25 Prozent mehr Versicherte sogenannte Entlastungsleistungen erhalten als noch 2016. Dazu zählten etwa Beschäftigungsangebote oder die Begleitung zum Arzt. Seit der Reform stehen Pflegebedürftigen für solche Betreuungsangebote 125 Euro pro Monat zu. Das Geld müsse nicht monatlich genutzt werden, sondern könne bis zum 30. Juni des Folgejahres gesammelt werden. Danach verfalle die nicht verwendete Summe.

dpa/mv