Stralsund

Die Landespolizei hat am Dienstagmorgen mit einer Anti-Terror-Großübung in der Marinetechnikschule Parow bei Stralsund begonnen. In dem Szenario soll ein Transporter in eine Menschenmenge vor dem Stralsunder Ozeaneum gefahren sein, sagte eine Polizeisprecherin am Montag.

Mehrere Menschen starben, Rettungskräfte kämpfen um das Leben von Schwerverletzten. Der Verdächtige hat dem Szenario zufolge nach seiner Fahrt in die Menge das Auto verlassen, ein anderes entführt und befindet sich auf der Flucht. Die Ermittler gehen von einem islamistischen Hintergrund des Anschlags aus.

Zur Galerie Die Landespolizei trainiert am Dienstag bei einer Anti-Terror-Großübung in der Marinetechnikschule Parow bei Stralsund. In dem Szenario ist ein Terrorist mit einen Transporter in eine Menschenmenge vor dem Stralsunder Ozeaneum gefahren.

Marine dient als Kulisse

An der Übung sind nach Polizeiangaben insgesamt rund 500 Polizistinnen und Polizisten beteiligt. Im Laufe des Tages soll sich das Übungsgebiet in den Westen des Landkreises Vorpommern-Rügen verlagern. Wann und wohin teilte die Polizei am Vormittag noch nicht mit, um die Übung so realistisch wie möglich zu gestalten. Gegen 16 Uhr soll diese beendet werden. Die Marine ist den Angaben zufolge nicht Teil des Trainings, die Marineschule dient lediglich als Kulisse.

Innenminister Lorenz Caffier (CDU) betonte, dass die Anforderungen an die Sicherheitsbehörden immer komplexer würden. Gemeinsames Üben sei deshalb unabdingbar. „Nur auf das, was geübt wurde, können wir aufbauen und nur das gibt der Landespolizei Handlungssicherheit, um die Abläufe und das Zusammenspiel zwischen den einzelnen Bereichen der Landespolizei zu verbessern und zu verfeinern“, sagte Caffier.

Mehr zum Thema:

Verkehrseinschränkungen im Großraum Stralsund wegen Terror-Übung der Polizei

Hannes Stepputat / dpa