Rostock/Schwerin

Am Montag würden an allen öffentlichen Gebäuden Mecklenburg-Vorpommerns die Flaggen auf Halbmast gesetzt, kündigte eine Ministeriumssprecherin am Sonntag an.

Bretschneider erlag am Sonntag im Alter von 58 Jahren in Neubrandenburg ihrem Krebsleiden. Sie gehörte dem Landtag Mecklenburg-Vorpommern seit dem 15. November 1994 an.

Insgesamt viermal wählte das Parlament Bretschneider auf Vorschlag der SPD-Fraktion zur Präsidentin. Das Amt übte die Sozialdemokratin seit dem 22. Oktober 2002 aus.

RND/dpa