Rostock

Es ist ein beeindruckendes Naturschauspiel: Dutzende Kraniche schweben in Keilformation über die Landschaft – was im Herbst kein seltener Anblick in Mecklenburg-Vorpommern ist. Vor allem im Oktober ziehen hier Tausende Kraniche durch. Doch viele dieser Tiere bleiben jetzt auch im Winter. „Das ist ungewöhnlich für unsere Region – aber ein neuer Trend: Seit zwei oder drei Jahren überwintern hier immer mehr Kraniche“, sagt der Leiter des Nabu-Kranichzentrums in Groß Mohrdorf, Günter Nowald.

Den ganzen Tag auf Futtersuche

Zwischen 400 und 500 Kraniche halten sich beispielsweise gegenwärtig zum Schlafen im Naturschutzgebiet der Radelsee-Niederung bei Markgrafenheide, nördlich der Hansestadt Rostock, auf, erklärt Stefan Kroll, der im Auftrag des Naturschutzbunds Deutschland ( Nabu) ehrenamtlich Kranichschlafplätze betreut. Tagsüber verlassen die Kraniche das Gebiet beim Radelsee, um nach Futter zu suchen, etwa auf abgeernteten Maisackerflächen. „Teilweise orientieren sich die Kraniche dabei am Autobahnzubringer südwestlich von Rostock“, erklärt Stefan Kroll. So fliegen einige der Vögel Äcker bei Kritzmow, Stäbelow oder Heiligenhagen an, andere suchen bei Rövershagen oder Mönchhagen nach Futter.

„Bei der Auswertung der Daten aus den vergangenen 20 Jahren haben wir festgestellt, dass sich der Zugweg der Kraniche etwa halbiert hat“, sagt Günter Nowald. Früher seien alle Kraniche bis in den Süden Spaniens geflogen. Mittlerweile überwintert ein Großteil auf halber Strecke in Frankreich. Oder jetzt sogar in Mecklenburg-Vorpommern. Anhand der Beringung sei zu sehen, dass viele der hier geschlüpften Kraniche immer näher an ihrer Brutheimat überwintern.

Wildschweine decken den Tisch

Doch warum sparen sich diese Kraniche – ihr wissenschaftlicher Name lautet Grus grus – den Weg in wärmere Gefilde? „Der wesentliche Grund dafür ist der Klimawandel“, betont Günter Nowald. Entscheidend seien dabei jedoch nicht die wärmeren Winter, sondern geringere Niederschlagsmengen. Kraniche seien nicht kälteempfindlich; Temperaturen von minus 15 Grad Celsius steckten sie mühelos weg. „Problematisch ist hingegen eine geschlossene Schneedecke über mehrere Tage, weil sie dann keine Nahrung mehr finden“, so der Kranich-Experte.

Vor allem auf Maisäckern werden die Schreitvögel fündig – wobei ein großer Bestand an Wildschweinen für die Kraniche von Vorteil ist. Günter Nowald: „Das Schwarzwild drückt im Herbst viele Maispflanzen auf den Boden, so dass die Erntemaschinen nicht an die Kolben herankommen.“ Und im Winter können sich dann die Kraniche am niedergetrampelten Mais bedienen.

Kraniche fliegen bis zu 1000 Kilometer pro Tag

Die Vögel extra zu füttern, sei jedoch nicht nötig. Sollten die Kraniche kein Futter mehr finden – entweder, weil der ganze Mais aufgefressen ist oder es doch noch anhaltend scheint – starten sie in andere Gegenden durch. Dabei können die eleganten Flieger bei guten Bedingungen bis zu 1000 Kilometer pro Tag zurücklegen.

Kraniche beobachten Der Nationalpark „Vorpommersche Boddenlandschaft“ ist jährlich im Herbst Rastplatz für bis zu 70 000 Kraniche. Im NABU-Kranichzentrum mit dem „Kranorama“ in Groß Mohrdorf (Kreis Vorpommern-Rügen) können Gäste die Großvögel beobachten und bekommen Einblicke in das Leben der Kraniche. Das „Kranorama“ ist die erste barrierefreie Beobachtungsstation an einer Kranichnahrungsfläche und wurde 2015 vom Kranichschutz Deutschland eröffnet. Auf einem großen Bildschirm gibt es dort Live-Übertragungen der Kraniche vom Feld. Angeboten werden auch Exkursionen mit Kranich-Rangern. Außerdem laden Ausflugsschiffe zur Kranichbeobachtung ein – bei Fahrten von Stralsund und Zingst. Weitere Informationen unter Telefon: 038 323 – 80 540 Im Internet: Kranorama oder Nabu-Kranichzentrum Kranich-Beobachtungen unter: Naturgucker

Die wachsende Zahl der in MV überwinternden Kraniche zeigt sich auch anhand der vom Nabu initiierten Aktion „Stunde der Wintervögel“. Bei der letzten Wintervogelzählung im Januar 2019 beobachteten Vogelfreunde im Nordosten 290 Kraniche. Zum Vergleich: 2017 wurden in MV 140 Kraniche gemeldet, 2012 waren es nur 64.

„Dass viele Kraniche in Mecklenburg-Vorpommern überwintern, wird ein normales Phänomen werden – und es zeigt, dass der Klimawandel Wirklichkeit ist“, sagt Vogelkundler Nowald. Spannend werde es für Kranich-Freunde auch im März, ergänzt Stefan Kroll. Denn dann kehren die Vögel, die in Frankreich und Spanien überwintert haben, in den Norden zurück.

Kommentar zum Thema:

Kraniche sind Klima-Botschafter

Axel Meyer