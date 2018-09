Zinnowitz

Für Jürgen Schröder aus Zinnowitz ist der mehrwöchige Klinikaufenthalt in Greifswald trotz ausgezeichneter medizinischer Behandlung zum Albtraum geworden: Der 77-Jährige musste nach seinem langen Aufenthalt auf der Intensiv- und Wachstation und dem Verlegen auf die Allgemeine Station tagelang halbnackt im Krankenhausnachthemd umherlaufen. Die Tasche mit seinen persönlichen Sachen war spurlos verschwunden. Sie war irrtümlich einem anderen Patienten mit ins Pflegeheim gegeben worden. Die Bitten Jürgen Schröders nach einer Unterhose wurden überhört. Notdürftig versuchte der geschwächte Mann deshalb selbst, das hinten offene Krankenhaushemd zusammenzuhalten, wenn er das Laufen auf dem Krankenhausflur übte. Erst als seine ebenfalls sehr kranke Frau, die ihn deshalb nur selten besuchen konnte, am Telefon energisch wurde, gab man dem Zinnowitzer einen der Netzschlüpfer, die im Krankenhaus üblich sind.

Mann fühlt sich gedemütigt

Doch für Jürgen Schröder kam es noch schlimmer: Der Mann wollte, dass ihm am Tag der Entlassung aus der Klinik neue Kleidung gebracht wird. Auch dieser Bitte wurde nicht nachgekommen. Stattdessen wurde der Mann von der Therapie weg im Nachthemd und Pantoffeln nach Zinnowitz gefahren und dort vor der Haustür abgesetzt. Die Ehefrau des Mannes war völlig entsetzt, Jürgen Schröder selbst fühlt sich gedemütigt. Inzwischen hat die Familie deshalb das Beschwerdemanagement der Unimedizin angeschrieben. Das Klinikum räumt sein Fehlverhalten ein und bittet um Entschuldigung. In diesem besonderen Fall hätte eine andere Lösung gefunden werden müssen, sagt der Ärztliche Vorstand, Prof. Claus-Dieter Heidecke. Er sichert für die Zukunft zu, dass so etwas nicht wieder passiert. Die Unimedizin hat Familie Schröder um Entschuldigung gebeten.

