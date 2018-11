Ratzeburg

Einsatzkräfte haben am Samstag einen leblosen Körper aus dem Ratzeburger See (Herzogtum Lauenburg) geborgen. Er wurde in die Rechtsmedizin nach Lübeck gebracht, wie eine Sprecherin der Regionalleitstelle sagte. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um einen vermissten Segler handelt. Der 74-Jährige war am 3. Oktober von einem Boot ins Wasser gefallen. Anschließend war der See in Pogeez mit Hilfe von Tauchern, mehreren Booten und einem Hubschrauber erfolglos nach ihm abgesucht worden.

Passant meldet Leiche der Polizei

Ein Anrufer hatte die Polizei über den Fund der Leiche an der Ostseite des Sees informiert. Mit dem Ergebnis der Untersuchungen in der Rechtsmedizin wird nicht vor Montag gerechnet.

Vermisster Segler bisher nicht gefunden

Feuerwehr und DLRG hatten den Vermissten Anfang Oktober mehrere Tage aufwendig gesucht, auch mit Tauchern, Sonargeräten und Spürhunden. Doch auch die Diensthunde aus Itzehoe und Flensburg konnten den Vermissten damals nicht „erschnüffeln“. „Hunde haben 200 Millionen Riechzellen und können so 40 Mal besser riechen, als wir Menschen“, erklärte Katharina Brose von der Polizeidirektion Ratzeburg. Die Tiere riechen ein bestimmtes Eiweißmolekül sogar auf der Wasseroberfläche und geben dann Laut. Gleich mehrmals fuhren zwei Hundeführer mit den Spezialhunden in das Suchgebiet auf dem Ratzeburger See. Ihre Suche blieb ohne Fund.

RND/Burmester/dpa