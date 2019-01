Rostock

Mit der neuen Datenschutzgrundverordnung sollte eigentlich der Bürger besser vor Missbrauch seiner Daten geschützt werden. Doch die Regelung, die im Mai 2018 in Kraft trat, hat offenbar viele Menschen in MV nur noch weiter verunsichert. Und der ungewollten Weitergabe von persönlichen Daten sind immer noch Tür und Tor geöffnet. Beim Datenschutzbeauftragten des Landes stapeln sich die Anfragen.

„Wir bekommen aktuell extrem viele Anträge zur Durchsetzung der Verordnung“, sagt Rolf Hellwig, bei der Datenschutzbehörde in Schwerin für den Bereich Wirtschaft zuständig. Da jeder Verein und jedes Unternehmen von der Verordnung betroffen sei, gebe es viele Fragen und auch viele Beschwerden gegen tatsächliche oder vermeintliche Verstöße, sagt Hellwig. So habe ein Unternehmen einem Kunden keine Auskunft über dessen gespeicherte Kundendaten geben wollen. Erst nach Verhängung eines Zwangsgeldes über mehrere Hundert Euro habe die Firma die Informationen übermittelt.

Viele Datenpannen

Besonders Datenpannen würden häufiger gemeldet, so der Referatsleiter. „In den vergangenen Monaten hatten wir mehr Fälle als in den letzten fünf Jahren.“ Als Beispiel nennt Hellwig eine Bank, die wegen eines IT-Fehlers Kundendaten veröffentlicht hatte. Er schließt daraus: „Das zeigt, dass es früher eine hohe Dunkelziffer von Fällen gab, die inzwischen angezeigt werden, weil ansonsten hohe Strafen drohen.“

„Das Gute ist, dass wir jetzt deutlich mehr Möglichkeiten haben, solche Ordnungsstrafen zu verhängen“, sagt Hellwig, aber: „Wir haben kein zusätzliches Personal bekommen, um die Fälle abzuarbeiten.“ Gerade einmal drei Mitarbeiter seien für den ganzen Bereich Wirtschaft zuständig, obwohl sich die Arbeit vervielfacht habe. „In anderen Bundesländern wurden zehn neue Leute eingestellt.“

Verbreiteter Irrglaube

Persönliche Daten können nach wie vor von Meldebehörden herausgegeben werden, etwa an Parteien, Religionsgemeinschaften, Adressbuchverlage oder die Bundeswehr. „Bei vielen Bürgern herrscht der Irrglaube, dass sie dem zustimmen müssen. Hier hat sich aber durch die Datenschutzgrundverordnung nichts geändert“, betont Thomas Ahrens vom Bereich Kommunal- und Landesverwaltung beim Datenschutzbeauftragten MV. Es könne jedoch Widerspruch gegen die Weitergabe eingelegt werden. „Uns als Datenschützern wäre es lieber, wenn der Bürger explizit einwilligen müsste, aber das hat der Gesetzgeber so nicht vorgesehen“, sagt Ahrens.

Weniger Widersprüche

Doch obwohl laut Ahrens viele Menschen durch die Debatte und die Berichterstattung über die neue Verordnung ein stärkeres Bewusstsein für das Thema entwickelt hätten, sind bei den Kommunen im Land 2018 nicht mehr Widersprüche eingegangen. In Rostock wehrt sich zwar fast ein Drittel aller Einwohner gegen eine Weitergabe – ein Spitzenwert in MV. Die Tendenz ist jedoch laut Stadtverwaltung rückläufig. In Wismar sind es nur knapp 2900, das entspricht 6,5 Prozent der Einwohner. 2018 kamen dort nur 184 Widersprüche hinzu, 2016 waren es noch dreimal so viele. In Greifswald wollen rund 5700 Bürger nicht, dass ihre Daten an Adressbuchverlage weitergereicht werden. Gegen die Meldung von Jugendlichen, die 18 Jahre alt werden, an die Bundeswehr wehren sich dagegen nur 88.

