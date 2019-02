Ahlbeck

In der Ueckermünder Heide im Süden Vorpommerns sollen Wölfe erneut Schafe getötet und verschleppt haben. Betroffen ist ein privater Schafhalter in Gegensee, einem Ortsteil der Gemeinde Ahlbeck ( Landkreis Vorpommern-Greifswald).

Zwei Mutterschafe hat er verloren. „Beide hatten zwei Lämmer, die verschleppt wurden“, sagt Christiane Göll. Die Wölfe, die sich vermutlich unter Zäunen durchgewühlt hatten, sollen die Herde mit insgesamt 13 Tieren in der Nacht zum 16. Februar angegriffen haben.

Die Tiere waren noch warm

„Zweimal am Tag kontrollieren wir unsere Herde“, sagt Christiane Göll. Eine sofort bestellte Gutachterin hat die beiden toten Tiere der Rasse Merino unmittelbar nach dem Auffinden gegen 7.30 Uhr untersucht. „Es muss am frühen Morgen passiert sein“, sagt Christiane Göll. „Denn die Tiere waren noch warm.“ Nach der Untersuchung konnte die Gutachterin bestätigen, dass die zwei Mutterschafe einem Wolfsangriff zum Opfer gefallen waren. „Der Rissgutachter sieht da relativ schnell eine Tendenz“, sagt Eva Klaußner-Ziebarth, Sprecherin des Landwirtschaftsministeriums. „Der Wolf hat eine bestimmte Vorgehensweise.“ Kehlbisse, ein bestimmter Eckzahnabstand oder ein geöffneter Bauchraum ließen etwa auf ihn schließen. Zudem fehlt im Falle eines Wolfsangriffs meist eine größere Menge an Fleisch innerhalb nur einer Nacht.

Anstieg der Tötungen von Nutztieren um 75 Prozent

Erst vor gut zwei Wochen soll es in der Region zu drei weiteren Wolfsattacken gekommen sein. Zehn tote Schafe, ein verletztes sowie ein vermisstes und fünf tote Stück Damwild fielen den Angreifern zum Opfer. DNA-Proben werden derzeit im Frankfurter Senckenberg Forschungsinstitut untersucht. „Die Ergebnisse liegen aber noch nicht vor“, sagt Eva Klaußner-Ziebarth.

Im vergangenen Jahr hat es in Mecklenburg-Vorpommern 19 Vorfälle mit Wölfen gegeben, bei denen insgesamt 154 Nutztiere getötet oder verletzt wurden. Im Vergleich zu den Zahlen von 2017 ist das ein Anstieg um 75 Prozent. Nach Angaben des Ministeriums leben im Land derzeit mindestens sechs Wolfsrudel und diverse Einzeltiere und Paare. Informationen zu Schadensfällen nimmt das Wolfsmanagement MV unter der Schadenshotline 0170/765 88 87 entgegen.

