Neue Hoffnung für Rostock-Laage: Nach dem Wegfall aller Verbindungen vom Flughafen nimmt eine Fluggesellschaft Rostock-Laage neu in ihr Streckennetz auf. Laudamotion wird von Mitte Juni an drei Mal wöchentlich die Strecke nach Palma de Mallorca bedienen.

Rostock-Laage war in Folge der Insolvenzen der britischen Regional-Fluggesellschaft Flybmi am vergangenen Wochenende und des Ferienfliegers Germania zwei Wochen zuvor in die Krise geraten. Damit waren alle bisherigen Linien- und Pauschalflüge weggefallen.

Flüge können schon gebucht werden

Reisende können jetzt schon mit ihrer Urlaubsplanung beginnen: Auf der Internetseite der österreichischen Fluglinie können bereits Flüge gebucht werden – teilweise für unter 30 Euro pro Strecke. Die Strecke wird von der Ryanair-Tochter-Gesellschaft ab 13. Juni jeden Dienstag, Donnerstag und Sonnabend angeflogen.

Schnell sein lohnt sich in diesem Fall: Noch gibt es zahlreiche Flüge, die nur etwa 24 Euro kosten.

Das sind die Flugzeiten von Rostock nach Mallorca

Dienstags starten die Flieger um 16.40 Uhr in Rostock und landen um 19.30 Uhr in Palma de Mallorca. Donnerstags sind die Flugzeiten ganz ähnlich, verschieben sich nur um fünf Minuten nach vorne: Abflug 16.35 Uhr, Landung auf Mallorca um 19.25 Uhr.

Sonnabends wird erst spät losgeflogen. Um 19.50 Uhr geht es dann in Rostock los. Um 22.40 Uhr landen die Urlauber.

Das sind die Flugzeiten von Mallorca nach Rostock

Von Mallorca aus starten die Flieger von Laudamotion dienstags um 13.25 Uhr und kommen um 16.15 Uhr wieder in Rostock an. Donnerstags fliegen sie um 13.20 Uhr in Palma los. Ankunft in Laage um 16.10 Uhr.

Am Sonnabend wird wiederum wieder später losgeflogen: um 16.35 Uhr. Um 19.25 Uhr landen die Flugzeuge wieder in Rostock.

Diese Flugzeuge werden eingesetzt

Die Airline setze dabei Flugzeuge vom Typ Airbus A 320 mit 180 Sitzplätzen ein, teilte der Flughafen am Mittwoch mit.

