Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat bei ihrem Truppenbesuch in Mecklenburg-Vorpommern erhebliche Investitionen in die Bundeswehr angekündigt. Allein an der Marinetechnikschule in Parow, der größten Marineausbildungsstätte in Deutschland, sollen in den nächsten Jahren 30 Millionen Euro investiert werden, sagte die Ministerin am Dienstag. Die Schule habe Vorbildcharakter. „Wenn die Techniker an der Marinetechnikschule Parow nicht wären, dann würde kein Schiff und Boot schwimmen und kein U-Boot tauchen.“ Investiert werden soll das Geld in den Bau einer neuen Schießanlage und Ausbildungseinrichtungen.

In Parow werden rund 1200 Rekruten und Lehrgangsteilnehmer geschult und in der Marinetechnik ausgebildet, darunter auch an Waffensystemen auf den Korvetten und Fregatten. Innerhalb eines Jahres durchlaufen 4000 bis 6000 Soldaten eine Ausbildung.

Von der Leyen: Bundeswehr muss modernisiert werden

Von der Leyen gab bei ihrem Besuch Details zum Modernisierungskonzept des Ministeriums bekannt, für das ein Fähigkeitsprofil erstellt worden sei. Weil sich die Sicherheitslage seit 2015 verändert habe, sei es wichtig, die Bundeswehr zu modernisieren - vor allem im Bereich Cyber. „Wir haben die Talsohle mehr oder minder durchschritten“, sagte von der Leyen. Das Fähigkeitsprofil zeige aber auch, dass noch einen langer Aufstieg zu bewältigen sei. Der müsse mit Kraft, Ausdauer und den notwendigen finanziellen Mitteln unterlegt und geleistet werden.

Von der Leyen verwies darauf, dass in der vergangenen Legislatur 31 Milliarden Euro investiert worden seien. „Was 25 Jahre vernachlässigt wurde, kann man so schnell nicht aufholen.“ Im nächsten Jahr soll der Verteidigungsetat auf 1,3 Prozent des Bruttoinlandprodukts, im Jahr 2024 auf 1,5 Prozent aufgestockt werden.

Neues Waffensystem vorgeführt

In Parow wurde der Ministerin auch das neue Waffensystem 127 vorgeführt. Die Kanone soll auf der neuen Fregatte F125 eingesetzt werden, die nach den Erwartungen der Ministerin Ende des Jahres zur Verfügung stehen soll. Die Ministerin, die ihren Besuch der Marine am Vormittag in Bremerhaven begonnen hatte, reiste nach der Visite in Parow weiter nach Rostock ins Marinekommando. Dort wollte sie am Richtfest für das neue Führungszentrum der Marine teilnehmen.

