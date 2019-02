Schwerin

In Schwerin sind am Mittwoch nach Gewerkschaftsangaben rund 3000 Beschäftigte des öffentlichen Dienstes für mehr Geld auf die Straße gegangen. Sie zogen von einem Platz in Sichtweite des Landtages durch die Schweriner Innenstadt zur Staatskanzlei. Dort sollte die zentrale Kundgebung stattfinden.

Landesweit traten Landesbeschäftigte am Mittwoch in den Warnstreik. Sie fordern sechs Prozent mehr Lohn, mindestens jedoch 200 Euro. Außerdem sollen etwa die Sonderpädagogen des Landes ihren Kollegen im Bund und in den Kommunen gleichgestellt und die Gehälter von verbeamteten und angestellten Grundschullehrern angeglichen werden. Am Donnerstag soll die dritte Verhandlungsrunde im Tarifstreit beginnen.

Die laut Gewerkschaften rund 10 000 angestellten Lehrer bilden eine der größten Gruppen der zum Warnstreik aufgerufenen Mitarbeiter. An wie vielen Schulen wegen des Warnstreiks Unterricht ausfiel, konnte eine Gewerkschaftssprecherin am Vormittag nicht sagen. Zahlen zur Beteiligung wurden frühestens am Nachmittag erwartet.

Neben den demonstrierenden Lehrern streikten ihren Angaben zufolge auch viele Lehrkräfte, die aber nicht nach Schwerin fuhren. So seien etwa Schulen in Eggesin und Pasewalk (beide Landkreis Vorpommern-Greifswald) und auf der Insel Rügen vollständig oder nahezu vollständig bestreikt worden. Neben den Lehrern waren den Gewerkschaften zufolge auch 15 000 Mitarbeiter der Ministerien und Landesverwaltungen zum Warnstreik aufgerufen.

