Schwerin

Im Tarifstreit des öffentlichen Diensts haben die Gewerkschaften die Landesbeschäftigten für den 27. Februar zu einem landesweiten Warnstreik aufgerufen. Rund 28 000 Tarifbeschäftigte seien aufgefordert, an diesem Tag die Arbeit niederzulegen und vor der Schweriner Staatskanzlei für mehr Geld zu demonstrieren, erklärten Gewerkschaftsvertreter am Montag in Schwerin. Sie fordern sechs Prozent mehr Geld.

Hannes Stepputat