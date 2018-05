Pasewalk/Greifswald/Putbus

Kanzlerin Merkel besucht Vorpommern – Auftakt bei Bundespolizei

Bundeskanzlerin Angela Merkel besucht am Dienstag auf Einladung der CDU-Kreisverbände Vorpommern. Nach einem Treffen mit der Bundespolizei in Pasewalk spricht die CDU-Bundesvorsitzende mit Wissenschaftlern in Greifswald und nimmt Termine in ihrem Wahlkreis in Poseritz und Putbus (Landkreis Vorpommern-Rügen) wahr. Am Nachmittag will Merkel dann in Greifswald mit Vertretern der Universität und anderen Forschungseinrichtungen über das Thema „Wissenschaftsstandort Greifswald“ diskutieren.

Scholz und Schwesig bei Unternehmer-Empfang

Parchim. Bundesfinanzminister Olaf Scholz und Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (beide SPD) treten am Dienstag gemeinsam bei einem Unternehmer-Empfang in Parchim auf. Scholz war zuletzt kritisiert worden, weil er zu viel Augenmerk auf das Sparen lege. Auch parteiintern war der frühere Hamburger Bürgermeister und SPD-Bundesvize zuletzt unter Druck geraten. Juso-Chef Kevin Kühnert warf ihm eine schlechte Kommunikation seiner Pläne vor. Die SPD rutschte in einer Umfrage auf 16 Prozent Zustimmung ab.

Verdienstorden für Mitbegründerin von Demokratiebahnhof

Greifswald/Anklam/Berlin. Die Greifswalderin Klara Fries wird am Montag für ihr herausragendes Engagement für Freiheit und Demokratie und gegen Rechtextremismus und Gewalt von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik ausgezeichnet. Die Lehramtsstudentin ist Mitbegründerin des Jugend- und Kulturzentrums Demokratiebahnhof in Anklam.

Im Demokratiebahnhof können Kinder und Jugendliche lernen, dass ihre eigenen Ideen einen Platz in der Gesellschaft finden. Solidarität und die Akzeptanz unterschiedlicher Herkünfte sind dabei zentrale Werte. Schon mehrmals sind das Projekt und Klara Fries von Rechtsextremisten bedroht worden.

OZ