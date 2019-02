Karlsruhe/Rostock

Die Gourmetküche in Mecklenburg-Vorpommern hat das hohe Niveau der Vorjahre halten können. Der am Dienstag vorgestellte Guide Michelin weist wie im Vorjahr acht Restaurants aus, die sich einen der begehrten Sterne an die Tür heften können. Dies sind das „Friedrich Franz“ in Heiligendamm, das „Freustil“ in Binz, die „Ostseelounge“ in Dierhagen auf Fischland, „Der Butt“ in Rostock-Warnemünde, „Ich weiß ein Haus am See“ in Krakow am See, die „Alte Schule - Klassenzimmer“ in Feldberger Seenlandschaft, „The O'room by Tom Wickboldt“ in Heringsdorf und das „Gutshaus Stolpe“ in Stolpe.

Gleichzeitig hat MV seinen alleinigen Spitzenplatz in der ostdeutschen Tabelle mit den meisten Sterne-Restaurants verloren, denn Sachsen hat aufgeholt. Dort gibt es nun ebenfalls acht Sternehäuser. Zwei davon sind neu dazugekommen. In Brandenburg gibt es drei Ein-Sterne-Häuser, in Sachsen-Anhalt und Thüringen jeweils eines.

Joachim Mangler