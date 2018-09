Jessin

Rund 200000 Euro Schaden richtete ein Brand am Wochenende in einer Lagerhalle in Jessin an. Rund 800 Strohballen lagerten in der Halle. Auf dem Dach wurde erst kürzlich eine Photovoltaikanlage installiert. Bis zum frühen Sonntagnachmittag waren die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Grimmen, die teilweise unterstützt wurden vom Löschzug Süderholz und der Freiwilligen Wehr, im Einsatz.

Es ist 8.52 Uhr am Sonnabendmorgen, als die Sirenen der Stadt aufheulen. Über Jessin steigt eine dichte schwarze Rauchsäule auf. Binnen kürzester Zeit sind die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Grimmen auf dem Weg in den Ortsteil der Trebelstadt. Als sie am Einsatzort ankommen, brennt das Stroh in der Halle bereits lichterloh. Einsatzleiter Olaf Clasen fordert den Löschzug Süderholz nach, der mit seinen Fahrzeugen der Standorte Neuendorf, Klevenow und Kandelin anrückt. Schnell wird klar, dieser Einsatz wird für die Freiwilligen Feuerwehrleute die gesamte Wochenendplanung über den Haufen werfen.

Zu retten sind Halle und Stroh nicht mehr. Vielmehr muss verhindert werden, dass das Feuer auf die nebenstehenden Gebäude übergreift. „Eine Gefahr für die Bewohner des Ortes und ihre Wohnhäuser bestand aber zu keinem Zeitpunkt“, teilt Polizeihauptkommissar Holger Bahls vom Polizeipräsidium Neubrandenburg mit.

Hunderte Meter Schlauch rollen die Feuerwehrleute aus. Zunächst vom Hydranten beim rund 250 Meter entfernten Pflegeheim. Später muss eine zusätzliche Löschwasserversorgung vom Teich mitten im Ort – rund einen halben Kilometer vom Brandort entfernt – gelegt werden. Der Teich direkt gegenüber des Lagerhallenkomplexes wird ebenfalls für die Löschwasserversorgung genutzt.

Im Viertelstundentakt wechseln sich die Kameraden an den Schläuchen ab, kühlen die Außenwände der brennenden und der nebenstehenden Halle, in der ebenfalls Stroh eingelagert ist. Aus den Toröffnungen der Halle aus schweren Betonplatten quillt das brennende Stroh, kleine brennende Halleteile stürzen immer wieder herab. Das Dach ist inzwischen eingestürzt, die Flammen, die selbst noch am späten Sonnabendabend von Weitem zu sehen sind, schlagen heraus. Betonplatten brechen aus den Wänden. Bis Mitternacht sind die Grimmener und Süderholzer Kameraden, eingeteilt in Sechs-Stunden-Schichten, gemeinsam im Einsatz. Um Mitternacht lösen die Abtshagener Feuerwehrleute die Süderholzer ab. Ab Sonntag, 6 Uhr, übernehmen dann 35 Grimmener Kameraden die Restablöschung.

Ein Mitarbeiter der Agrar GmbH Grimmen West, der die Halle gehört, fährt die Strohreste aus der völlig zerstörten Halle. Einzelne kleine Glutnester werden noch beseitigt. Ludwig Theodor Braun, Geschäftsführer der Agrar GmbH schaut fassungslos zu. Stundenlang war er selbst vor Ort, versorgte die Feuerwehrleute mit Getränken. „Ich bin ihnen sehr dankbar für ihren Einsatz, dass sie verhindert haben, dass das Feuer auf die anderen Gebäude übergreift“, sagt er. Was den Brand verursacht hat, könne er sich nicht erklären.

Regelmäßige Temperaturmessungen im Stroh hätten zuvor keine Anzeichen auf eine mögliche Brandgefahr ergeben. „Ich hoffe sehr, dass die Ursache herausgefunden wird“, sagt er. Den Schaden kann er noch nicht abschätzen. Die Halle samt Photovoltaikanlage ist zerstört, das Stroh verbrannt. Und ob das eingelagerte Stroh in der Nebenhalle noch verwendet werden kann, ist unklar. Denn beim Kühlen der Wände ist viel Wasser in die Halle eingedrungen. „Der Wert ist das eine.

Das uns durch den Brand verloren gegangene Stroh zu ersetzen, wird schwer nach dem heißen Sommer“, sagt er. Zunächst aber sei er froh, dass keine Personen schwer verletzt worden sind. Lediglich leichte Verletzungen tragen zwei der Feuerwehrleute davon, wie Olaf Clasen informiert. „Einer meiner Männer hat sich am Knöchel verletzt, ich selbst mir die Rippe geprellt“, erzählt er und gibt seinen Einsatzkräften den Auftrag zum Abbau.

Aufgrund der kompletten Zerstörung der Halle konnte der Brandursachenermittler gestern keine genaue Ursache ausmachen. Die Polizei setzt ihre Ermittlungen fort.

Vor wenigen Tagen war bei einem ähnlichen Großbrand wenige Kilometer weiter südlich in Glasow bei Dargun ebenfalls ein Schaden von rund 200 000 Euro entstanden. Die Flammen vernichteten einen etwa 50 Meter langen alten Rinderstall, in dem Heuballen gelagert waren und auf dem Hunderte Solarmodule montiert aber noch nicht ans Netz angeschlossen waren. Auch hier wird Brandstiftung vermutet. Menschen wurden in beiden Fällen nicht verletzt.

Anja Krüger