Rostock

Nach der ersten Ferien­woche in Mecklenburg-Vorpommern ziehen die Hoteliers eine überwiegend positive Zwischen­bilanz. Die Erwartungen wurden weitgehend erfüllt, wie eine OZ-Umfrage in den Urlauberhoch­burgen ergab.

Im Warnemünder „ Hotel Neptun“ ist Marketingchef Marco Derer auch für die zweite Woche zuversichtlich. „Die Ferienzeit verlief bei uns bis jetzt recht gut“, sagt er, „wir sind mit etwa 70 Prozent Belegung wirklich gut ausgelastet.“ Im Neptun würden derzeit viele Familien übernachten und im Ostseebad ­einige Tage am Strand genießen. Im Vergleich zum Vorjahr sei das eine leichte Steigerung.

Schnee fehlt den Gästen

Einen Zuwachs bemerkt man auch auf der Insel Usedom. Das „Forsthaus Damerow“ hat in den Ferien dreimal mehr Gäste als sonst im Winter, wie Marketingmanagerin Ann-Kathrin Günther feststellt. Besonders der Schnee der vergangenen Tage habe den Gästen gefallen. Für die nächste Woche erwartet sie in etwa die gleiche Gästeanzahl. „Ich denke nicht, dass es da einen großen Einbruch geben wird.“ In den Hotels der Seetel-Gruppe liegt die Auslastung knapp unter der des Vorjahres, sagt Marketingchefin Anne Sturzwage. Grund dafür seien allerdings Renovierungsarbeiten.

Auch das „Strandhotel Binz“ auf Rügen ist gut ausgelastet: Im ­Moment würden meist Kurz­reisende begrüßt, die nur für ein paar Tage die Entspannung suchen, sagt Rezeptionistin Maike Kretzschmer. Sie freut sich über die hohe Urlauberzahl im Winter. Geschäfte und Straßen seien wesentlich belebter, findet auch Stefan Zobler, der im „Haus Zobler“ Ferienwohnungen vermietet. In dieser Wintersaison bleiben die Wohnungen allerdings leer – auch Zobler renoviert.

Wolfgang Waldmüller, Präsident des Landestourismusverbandes, fasst den Trend der Winterferien 2019 zusammen: „ Mecklenburg-Vorpommern ist zwar kein klassisches Winterreiseziel, aber inzwischen auch in diesem Zeitraum ­immer stärker nachgefragt.“ Besonders Angebote in den Naturerlebniszentren, in Erlebniseinrichtungen und in Wellness-Hotels erfreuten sich großer Beliebtheit.

Jana Schubert