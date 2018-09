Altefähr

Durch Altefähr geht ein Riss. Die Gruppe der Befürworter einer Fusion scheint zwar größer zu werden, das Forum der OSTSEE-ZEITUNG in der örtlichen Kirche machte aber auch deutlich, dass die Kritiker weiterhin mit Vehemenz argumentieren. Für sie ist das Dorf längst nicht verloren.

Zur Galerie Bürgermeister Ingulf Donig wirbt auf dem OZ-Forum in Altefähr mit dem Gleichnis aus Hamburg für die Fusion mit Stralsund. Skepsis bleibt unter den Einwohnern aber zum Teil bestehen.

Wie schon bei einer Einwohnerversammlung im April dieses Jahres stellten sich Dienstagabend die Bürgermeister der beiden Fusionsgemeinden, Ingulf Donig (SPD) für Altefähr und Alexander Badrow (CDU) als OB von Stralsund, der Kritik und den Meinungen der Einwohner. Denen hatte OZ-Chefredakteur Andreas Ebel mit gezielten Fragen zum Teil Steilvorlagen gegeben, durch die beide Gesprächspartner ein ums andere Mal zu Klartext gezwungen waren. Oder sich weit zum Fenster hinauslehnten wie Badrow, der sich nach einigem Herumgedruckse zu der Aussage hinreißen ließ, den Fährverkehr für die Altefährer kostenlos machen zu wollen. „Versprechen kann ich das aber nicht“, schob er hinterher.

Während man sich in Altefähr mit einem Bürgerentscheid zur Fusion noch bis nächstes Jahr Zeit lassen möchte, wird das Werben aus der Hansestadt immer intensiver. Das zeigte sich auch in der Bereitschaft Alexander Badrows, an dem vorliegenden Fusionsvertrag so ziemlich alle gewünschten Nachbesserungen vornehmen lassen zu wollen. Denn das Papier stand auf dem Forum mehrfach in der Kritik. Thomas Pieper verlangte beispielsweise einen konkreten Zeitplan, wann die in Stralsund avisierten Schulneubauten mit welcher Platzkapazität fertig seien. Der frisch hinzugezogene Philipp Devrient forderte eine „Zeitschiene“ für das geplante Wohngebiet zwischen B 96 und Dorfkern für 1000 neue Einwohner. Und Marion Tebus bezweifelte, dass ein unabhängiger Rechtsbeistand den Vertrag geprüft habe. Einer Fusion stehen sie bei entsprechenden Nachbesserungen im Vertrag aber positiv gegenüber.

Alles soll angepasst werden

An dieser Stelle offenbarte Badrow einmal mehr, wie sehr er sich Altefähr als neuen Stadtteil Stralsunds wünscht: Er schlug vor, einen Juristen aus Altefähr zu Rate zu ziehen, obwohl Ingulf Donig den zuvor schon als befangen deklariert hatte. „Soll er uns sagen, wo die Punkte sind, in denen die von uns versprochenen Vorteile für die Einwohner in Altefähr nicht deutlich werden“, sagte der OB. „Dann nehmen wir diese raus oder passen sie an.“

Gänzlich unbeeindruckt von den Vorträgen der beiden Bürgermeister zeigte sich Oliver Petrich, der als einer der vehementesten Fusionskritiker von der OZ im Vorfeld des Forums als Gesprächspartner ins Podium eingeladen worden war. Eine Zusage hatte er aber kurz vor der Veranstaltung wieder zurückgezogen. „Für Stralsund ist das Interesse an der Fusion klar: Man will die Gewalt darüber, wo und was künftig in Altefähr gebaut wird“, sagte Petrich. „Dafür wird viel Geld in die Hand genommen, was für Altefähr den Nachteil des Verlustes der Selbstverwaltung aber nicht aufwiegt.“ Das Argument der Fusionsbefürworter, Altefähr sei mit 500 000 Euro verschuldet, ziehe bei ihm nicht. „Die Hansestadt ist ebenfalls hoch verschuldet und die Haushaltsmittel sind reglementiert.“ Deshalb, so Petrich, sei im Vertragsentwurf auch immer wieder die Formulierung „im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten“ zu finden, was der Hansestadt jederzeit die Chance gebe, von einstigen Zusagen zurücktreten zu können.

„Dann bin ich erledigt“

Paula Grede erkundigte sich, warum Stralsund nicht auch ohne Bürgerentscheid mit dem offensichtlich für Oktober avisierten Fährverkehr beginnen könne und diesen vielmehr von einer Fusionszusage durch die Einwohner abhängig mache. Badrow: „Ich kann von den Stralsunder Bürgern nicht verlangen, für Altefähr Leistungen zu bezahlen, ohne dass es zu einer Fusion kommt.“

Zwischendurch stellte sich Alexander Badrow immer wieder mit seiner Person hinter den von ihm gegebenen Versprechen. „Wenn wir die nicht einhalten, liegt bei mir der größte Schaden, dann bin ich erledigt“, sagte er. „Und das will ich nicht.“

Ingulf Donig packte am Ende noch einmal alles in die Waagschale und kam mit einem Gleichnis, das unter den Forumsbesuchern für Raunen sorgte: „Altefähr wird das Blankenese von Stralsund.“

Schuldenstand Altefähr ist laut Angaben des Landkreises derzeit mit rund 750 000 Euro verschuldet. Pro Kopf liegt die Verschuldung der Gemeinde laut Landkreis bei 613,74 Euro. Stralsunds Schulden belaufen sich nach Angaben der Pressestelle der Hansestadt auf 87 210 000 Euro. Damit liegt die Pro-Kopf-Verschuldung mit 1475,70 Euro mehr als doppelt so hoch wie die in Altefähr.

Jens-Uwe Berndt