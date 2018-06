Rostock

Endlich Regen, aber zu wenig: Die zum Teil heftigen Gewitter vom Sonntag brachten für die Landwirtschaft nicht die erhoffte Entlastung. „In einigen Regionen hat es zwar kräftig geregnet, andere haben kaum etwas abbekommen“, sagt Sarah Selig vom Landesbauernverband in Neubrandenburg. Zu den Spitzenreitern gehört Rechlin in der Mecklenburgischen Seenplatte mit 40 Litern pro Quadratmeter, in einigen Dörfern südlich von Rostock wurden 20 Liter pro Quadratmeter gemessen. Direkt an der Küste meldete der Deutsche Wetterdienst vielerorts jedoch nur etwa fünf Liter pro Quadratmeter.

Ab Donnerstag steigen die Temperaturen laut Deutschem Wetterdienst wieder auf 24 Grad und mehr. Laut Wetterdienst bleibt es auch „weitgehend trocken“ - aber wohl nicht mehr durchgehend sonnig, sondern „zeitweise wolkig“.

„Für Mais und Zuckerrüben war der Regen super, auch beim Weizen bringt er vielleicht noch etwas. Für die Gerste allerdings kam er zu spät“, meint die Verbandssprecherin. Es gebe Flächen, da sei die Gerste durch die lange Trockenheit schon fast notreif. Prognosen gehen von einem sehr frühen Erntestart mit erheblichen Einbußen aus. „Vermutlich rollen schon Ende Juni die ersten Mähdrescher, zwei Wochen früher als sonst“, meint die Verbandssprecherin. Absehbar sei außerdem, dass Stroh in diesem Jahr knapp wird.

In den Wäldern sei die Situation ebenfalls weiter angespannt, heißt es aus dem Schweriner Agrarministerium. Man könne „durchatmen, aber nicht aufatmen“, meinte Ministeriumssprecherin Martina Plothe. Ausnahme: Im Forstamt Mirow (Seenplatte) sank die Waldbrandgefahr vom Höchstwert Stufe 5 auf Stufe 1. Das könne sich aber schnell wieder ändern. In den Forstamtsbereichen Bad Doberan, Schwerin und Torgelow herrscht weiterhin hohe Waldbrandgefahr – Stufe 4.

Elke Ehlers