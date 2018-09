Hamburg

Die Gewerkschaft Verdi und die Internationale Transportarbeiter-Föderation (ITF) kontrollieren wieder die Arbeitsbedingungen von Seeleuten auf Handelsschiffen, die in deutschen Seehäfen festgemacht haben. Die Aktionswoche „Baltic Week“ stehe von Montag an in der Tradition einer weltweiten Kampagne gegen Sozialdumping an Bord von sogenannten „Billigflaggen“-Schiffen, teilte die Gewerkschaft Verdi in Hamburg mit. Von Bremerhaven über Hamburg, Kiel und Wismar bis Rostock werde kontrolliert, ob Tarifverträge eingehalten werden. Angesichts der Herausforderungen durch Digitalisierungs- und Automatisierungsprozesse in der maritimen Wirtschaft liege ein weiterer Fokus auf den Arbeitsbedingungen der Hafenarbeiter.

dpa