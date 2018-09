Lübeck

Der Handel im Norden sorgt sich um die Erreichbarkeit der Innenstädte. Angesichts des stetig wachsenden Verkehrs durch Kurier-, Express- und Paketdienste müssten Stadt- und Verkehrsplaner in den Ballungsräumen innovative Lieferkonzepte entwickeln, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Nord, Dierk Böckenholt, am Rande des Tags des norddeutschen Handels am Dienstag in Lübeck. In diesem Jahr erwartet der Einzelhandel in Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern einen Jahresumsatz von etwa 42,5 Milliarden Euro, das sind nominal zwei Prozent mehr als 2017.

dpa