Rostock

Die Rostocker sind Landesmeister im Stromsparen: Ein Haushalt verbraucht mit 1552 Kilowattstunden (kWh) Strom im Vergleich der Landkreise und kreisfreien Städte in MV am wenigsten Energie pro Jahr. Das ergibt die E.on-Auswertung der Stromverbräuche von Privathaushalten.

Ein deutlicher Unterschied wird vor allem zwischen Haushalten innerhalb der Stadt und denen im umgebenden Landkreis Rostock sichtbar, die mit 2226 kWh knapp 700 Kilowattstunden mehr benötigen.

Ebenfalls sparsam sind Haushalte in Vorpommern-Rügen (2097 kWh) und Vorpommern- Greifswald (2120 kWh). Den höchsten Verbrauch haben Haushalte in Ludwigslust-Parchim (2896 kWh). Bundesweiter Schnitt:

2666 kWh.

Die Ursachen für die Unterschiede? In Gemeinden mit durchschnittlich kleineren Haushalten und mit einer höheren Dichte an Mietwohnungen – in der Regel in städtischen Gebieten – fällt auch der Verbrauch oft niedriger aus. Gleiches gilt „für Ferienregionen mit vielen Apartments, die nicht ganzjährig belegt sind“, so E.on-Sprecher Stefan Moriße. Ländlich geprägte Kreise und Gemeinden im Speckgürtel der Städte mit eher größeren Wohnungen, in denen oft mehr Personen pro Haushalt leben, weisen höhere Verbräuche auf. Dem Vergleich liegen die Werte der bundesweit sechs Millionen E.on-Privatkunden zugrunde. Gewerbe und Industrie sind nicht berücksichtigt.

tl