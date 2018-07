Schwerin

Das ist ein echter Elektro-Schock: Ausgerechnet im einkommensschwachen Mecklenburg-Vorpommern müssen Verbraucher mit die höchsten Strompreise berappen. Nur in Schleswig-Holstein ist Strom noch teurer. Die Ursache dafür sind vor allem die unterschiedlichen Netzentgelte, also die Kosten für die Nutzung der Stromleitungen, die sich regional stark unterscheiden.

Das Internetportal stromauskunft.de vergleicht täglich die Preise in fast 1500 deutschen Städten. Demnach beträgt derzeit die Stromrechnung für einen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 3500 Kilowattstunden in MV durchschnittlich 792 Euro. Der Bundesschnitt liegt bei 737 Euro, in Bremen sind es 626 Euro. Nur in Schleswig-Holstein ist die Jahresrechnung mit 811 Euro höher als in MV. Als Berechnungsgrundlage dienen die Preise des lokalen Stromversorgers sowie des jeweils günstigsten alternativen Anbieters.

Auch im weltweiten Vergleich schneidet Norddeutschland schlecht ab: Nur in Dänemark sind die Strompreise ähnlich hoch wie hier. Der EU-Durchschnitt liegt etwa bei 700 Euro pro Jahr. In Japan sind es umgerechnet etwa 500 Euro, in den USA und Südkorea etwa 300 Euro.

Grund für die großen Unterschiede innerhalb Deutschlands sind die Durchleitungsgebühren für den Strom, meint Michael Hillmann, Vertriebsleiter beim Schweriner Stromversorger Wemag: „Durch die Energiewende ist eine massive Schieflage bei den Netzentgelten entstanden.“

Das räumt auch die zuständige Bundesnetzagentur ein: „Die höchsten Netzentgelte gibt es im ländlichen Raum, vor allem in den nördlichen und den neuen Bundesländern“, heißt es auf deren Internetseite. Ursache dafür sei unter anderem die geringe Auslastung der Netze. „Wegen fehlender Industrieproduktion oder Bevölkerungsrückgang verteilen sich die Netzkosten auf weniger Verbraucher.“

Ohne die Unterschiede bei den Netzentgelten wären die Preise in Deutschland nahezu gleich, glaubt Wemag-Vertriebsleiter Hillmann: „Der Einkaufspreis für Strom, Steuern und Umlagen sind deutschlandweit gleich.“ Günstige Angebote auf Vergleichsportalen seien oft Lockangebote, die sich später als „Klotz am Bein“ erweisen oder Kampfpreise zur Eroberung von Marktanteilen.

Dennoch rät die Verbraucherzentrale MV dazu, Preise zu vergleichen: „Viele Kunden beziehen die Grundversorgung bei ihrem lokalen Anbieter“, sagt Arian Freytag, Fachbereichsleiter Energie. „Schon mit geringem Aufwand lässt sich beim gleichen Anbieter ein günstigerer Tarif finden.“ Wer einen neuen Anbieter sucht, sollte vor allem auf die Laufzeit des Vertrags achten. „Wer bereit ist, öfter den Anbieter zu wechseln, kann auch einmalige Rabatte für Neukunden nutzen.“ Wichtig sei auch, in den Vergleichsrechner den tatsächlichen Stromverbrauch einzugeben, rät Freytag.

Büssem Axel