Schwerin

Die Tourismusbranche in Mecklenburg-Vorpommern steuert auf ein neues Rekordjahr zu. „Wir haben ein Plus bei den Übernachtungen von 11,8 Prozent“, sagte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) gestern in Schwerin bei der Vorstellung der Bilanz für das erste Halbjahr. „Wenn es im September nicht schneit, könnten wir die bisherigen Bestzahlen aus dem Jahr 2016 übertreffen.“ Der Supersommer habe viele Spontanurlauber an die Seen und an die Küste gezogen, sagt Wolfgang Waldmüller, Präsident des Landestourismusverbandes. Besonders viele Städtetouristen kamen nach Wismar, Stralsund und Rostock. Dort besteigen immer mehr Menschen Kreuzfahrtschiffe. „Davon profitiert auch das Land“, sagt Harry Glawe. Während mehr Menschen in Jugendherbergen und auf Campingplätzen übernachteten, verzeichneten Hotels und Ferienwohnungen einen leichten Rückgang bei den Übernachtungen (minus 2 Prozent). Insgesamt kamen bisher rund 2,09 Millionen Gäste nach Mecklenburg-Vorpommern, die Branche zählte etwa 5,81 Millionen Übernachtungen.

In der intensiven Saison hätten sich aber auch die Probleme der Branche gezeigt, so Waldmüller. „Angefangen von der Infrastruktur bis hin zur Personalsituation in einigen Betrieben.“ „Der Wettbewerb um die besten Auszubildenden hat begonnen“, sagt Dehoga-Präsident Lars Schwarz. Um dem Fachkräftemangel zu begegnen, sei man auch auf Zuzug von außen angewiesen. Sowohl Schwarz als auch Glawe sprachen sich für ein von der Bundespolitik diskutiertes Einwanderungsgesetz aus. „Wir brauchen das, um die Gastfreundschaft in Mecklenburg-Vorpommern sicher zu stellen“, sagt der Wirtschaftsminister.

Für MV als Arbeitsplatz in Hotel und Gastronomie will Harry Glawe auch auf der nächsten Internationalen Tourismusbörse in Berlin werben. „Wir planen eine Zusammenarbeit mit Kreta.“ Denkbar sei unter anderem ein Lehrlingsaustausch zwischen Vorpommern und der griechischen Insel. Um weitere Fachkräfte zu werben, solle es auf der diesjährigen Messe erstmals einen Showtag geben, an dem Angestellte aus Gastgewerbe und Hotellerie ihren Beruf vorstellen.

Auch die Erreichbarkeit mit dem Zug sei bei der Suche nach Arbeitskräften Nachteil für MV, in Konkurrenz zu anderen Bundesländern. Vor allem Fachkräfte aus Südeuropa würden eher im Süden Deutschlands bleiben. Das ist etwas, wo man „ran“ müsse, sagt Harry Glawe. „Wir verhandeln gerade mit der Bahn über neue Zugverbindungen.“ Das müsse jedoch immer drei Jahre im Voraus geschehen.

Eine bessere Bahnanbindung sei nicht nur für Angestellte im Gastgewerbe wichtig, sondern auch für Urlauber und die Einheimischen in MV.

Der Fachkräftemangel habe in der ersten Hälfte des Jahres 2018 bereits dazu geführt, dass einzelne Betriebe Ruhetage einführen oder ein Mittagsangebot abschaffen mussten. „Wir können den Mangel an Arbeitskräften nicht auf dem Rücken der Mitarbeiter austragen“, sagt Lars Schwarz vom Hotel- und Gaststättenverband. Da müsse man dann leider Abstriche machen.

Im Bereich Fahrradtourismus habe Mecklenburg-Vorpommern ebenfalls Nachholbedarf. „Noch 2011 waren wir das Fahrradland nummer 1 in Deutschland. Jetzt schaffen wir es nur noch auf Platz 7.“ MV müsse wieder ein Wegweiser sein, fordert Glawe. Er will die landesübergreifenden Radwege unter die Hoheit des Landes bringen. „Wir müssen hier mehr Flagge zeigen“, sagt er. Er sei gern bereit, sich dazu mit Verkehrsminister Christian Pegel und Landwirtschaftsminister Till Backhaus (beide SPD) zu verständigen.

Meyer Cora