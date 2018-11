Schwerin

Der Wolf breitet sich in Mecklenburg-Vorpommern immer weiter aus. Inzwischen seien sechs Rudel nachgewiesen, sagte Agrar- und Umweltminister Till Backhaus (SPD) am Montag in Schwerin. Sie hätten in diesem Jahr alle Jungtiere gehabt. Im Frühjahr waren erst vier Rudel im Nordosten nachgewiesen.

Die Rudel leben den Angaben zufolge in der Kalißer Heide und im Kaarzer Holz (beides Landkreis Ludwigslust-Parchim), in der Ueckermünder Heide, in der Retzow-Jännerdorfer Heide, in der Gegend von Löcknitz an der polnischen Grenze und in der Nossentiner Heide. Hinzu kämen diverse Einzelwölfe und Paare.

Nach Hinweisen auf Besuche von Wölfen auf Usedom sei nun auch die Ferieninsel zum Wolfsgebiet erklärt worden, sagte Backhaus weiter. Bis auf die Inseln Rügen und Poel sei damit das ganze Bundesland Wolfsgebiet. Dort könnten Schutzmaßnahmen von Weidetierhaltern, die über den Grundschutz hinausgehen, gefördert werden. Voraussichtlich ab Mitte 2019 soll diese Unterstützung verstärkt werden. Dann könne der erhöhte Schutz, wie 1,20 hohe Netzzäune und Herdenschutzhunde, komplett vom Staat bezahlt werden. Ein Herdenschutzhund koste in der Anschaffung etwa 1000 Euro, die Ausbildung extra, erläuterte Backhaus.

Nur die Hälfe der getöteten Tiere in MV war geschützt

Nach Worten des Ministers werden dort, wo zumindest der Grundschutz gegen Wölfe installiert sei, wie 90 Zentimeter hohe Netzzäune, gute Erfolge erzielt. Nur etwa die Hälfte der 401 Tiere, die seit 2007 bei Wolfsangriffen im Land getötet wurden, seien geschützt gewesen. Mitunter nützt aber auch der beste Schutz nichts, wie beim Wolfsangriff an der Rögnitz im Südwesten des Landes im Oktober, dem auf einer langgestreckten Weide letztlich 45 Tiere zum Opfer gefallen waren.

Backhaus sagte, er sei froh, dass die Europäische Union nach längeren Debatten der Möglichkeit zugestimmt habe, dass die Mitgliedsländer den vorbeugenden Schutz von Weidetieren gegen Wolfsangriffe bis zu 100 Prozent fördern können. Dies sei wichtig, um die Akzeptanz in der Bevölkerung für die Rückkehr der streng geschützten Raubtiere zu erhalten, sagte er. Wichtig sei außerdem, dass in Deutschland endlich rechtssichere Regelungen für den Abschuss von Problemwölfen geschaffen werden, die sich zum Beispiel 30 Meter an Menschen herantrauen oder die Herden angreifen, die gut geschützt sind. Dazu müsse Paragraf 45 des Bundesnaturschutzgesetzes geändert werden.

Ausgleichszahlungen für Tierhalter

Nach Angaben von Backhaus hat das Land bisher 75 000 Euro Ausgleichszahlungen an Tierhalter gezahlt, deren Herden von Wolfsangriffen betroffen waren. Außerdem gab es seit dem Beginn der Förderung vorbeugender Maßnahmen im Jahr 2013 rund 445 000 Euro Zuschüsse, allein in diesem Jahr bisher 136 000 Euro. Welche Summen mit der für Mitte 2019 angekündigten Richtlinie für die 100-Prozent-Förderung auf das Land zukommen, ist den Angaben zufolge noch unklar. Backhaus strebt eine Beteiligung des Bundes an, wie er sagte.

In diesem Jahr gab es den Angaben zufolge bislang 19 Wolfsangriffe mit 112 getöteten und 42 verletzten Weidetieren in MV. Damit überstieg die Zahl der toten Tiere erstmals die Marke von 100. Im vergangenen Jahr waren bei 28 Angriffen 66 Tiere getötet und 22 verletzt worden. Bislang könnten den bekannten Wolfsrudeln und Einzeltieren im Nordosten keine Verhaltensauffälligkeiten zugeordnet werden, sagte Backhaus. Bei Sichtungen oder dem Verdacht auf Wolfsrisse könne jetzt auch eine Hotline unter der Nummer 0170 765 8887 angerufen werden.

Iris Leithold