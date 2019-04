Grabow

Auf einer Weidefläche bei Grabow ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat am Sonntagmorgen Besitzer Mario Wendt ein Blutbad vorgefunden: Von seinen insgesamt 160 Schafen und Lämmern waren einige durch einen Wolf gerissen und ausgeweidet worden.

„Das ist innerhalb eines Jahres schon das zweite Mal“, erregt sich der Tierhalter. „Der Wolf treibt die Tiere hin und her, bis sie aus der eingezäunten Weide ausbrechen, dann holt er sich die Schafe“.

Schaden: 300 Euro

Der Räuber hat die bis zu 70 Kilo schweren Schafe sogar durch den Graben gezogen, bevor er seinen Appetit stillte. Der Schaden liegt bei rund 300 Euro. Der zuständige Rissgutachter Volker Demmin war bereits vor Ort und bestätigt, dass hier erneut ein Wolf zugeschlagen hat.

Ob es sogar mehrere Wölfe waren, dass lässt sich derzeit noch nicht mit Bestimmtheit sagen, so Wendt. Brisant: Die Herde weidete nur knapp 500 Meter von einer Wohnsiedlung am Blievensdorfer Weg in Grabow entfernt.

Nach Angaben von Mario Wendt wurden Wölfe auch bereits nahe der Häuser gesichtet.

Ralf Drefin