Stralsund

Im Frühjahr war er noch auf Teneriffa, jetzt kommt der ZDF-Fernsehgarten zum ersten Mal nach Stralsund. An gleich drei Tagen, vom 28. bis 30. September, wird Moderatorin Andrea Kiewel Stars und Sternchen an der Wasserkante auf der Hafeninsel neben der „Gorch Fock“ begrüßen. Die ersten beiden Sendungen werden aufgezeichnet, die dritte ist eine Live-Show. Welche Musiker auftreten werden, will das ZDF in den nächsten Wochen bekannt geben.

„Das ist schon wie ein Ritterschlag für Stralsund und etwas ganz besonderes. Das ZDF hat sich auch andere Locations angesehen und sich schließlich für uns entschieden“, sagt Stadtsprecher Peter Koslik. Normalerweise wird der Fernsehgarten im Sommer live aus Mainz übertragen. Wegen der großen Beliebtheit des Formats ging es 2014 erstmals auf Tour. Stationen waren neben Teneriffa unter anderem bereits Kitzbühel, Fuerteventura und St. Anton.

Alexander Müller