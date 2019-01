Kiel/Schwerin

Die Zahl der Erwerbslosen ist in Mecklenburg-Vorpommern im Januar um 10,6 Prozent gestiegen. Am Monatsende waren 69 400 Menschen arbeitslos registriert, wie die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mitteilte. Die Quote liege bei 8,5 Prozent.

Der Anstieg sei saisonal bedingt, erklärte die Chefin der Regionaldirektion, Margit Haupt-Koopmann. Sie betonte, dass der Anstieg in diesem Jahr deutlich geringer ausgefallen sei als zuvor. Noch nie seit der Wiedervereinigung seien in einem Januar in MV weniger als 70 000 Menschen ohne Job gewesen.

Im Vergleich zum Januar 2018 sank die Zahl der Erwerbslosen um 9,7 Prozent.

Iris Leithold / dpa