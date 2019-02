Schwerin

Zwischen vollständiger Zustimmung und heftiger Kritik: Die neue Grundrente regt die Menschen auf. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil ( SPD) hat ein Konzept für die von der großen Koalition vereinbarte Grundrente vorgelegt. Danach soll für drei bis vier Millionen ehemalige Geringverdiener die Rente um bis zu 447 Euro monatlich aufgestockt werden. Heil rechnet mit jährlichen Kosten in Höhe eines mittleren einstelligen Milliardenbetrags. „Mein Ziel ist es, dass wir das aus Steuermitteln finanzieren“, erklärt Heil.

Für Lisa Wekner (23), medizinische Fachangestellte aus Rostock findet Heils Pläne gut. „Damit hat jeder die Chance, nach der Arbeit gut zu leben. Eine schöne Wohnung zum Beispiel und Medikamente sind ja auch teuer.“ Anders sieht es Olaf Heiden (56), Bauingenieur aus dem Landkreis Rostock. „Da hat die CDU schon recht, da wird nicht unterschieden, wer wie viel einzahlt.“

Lob kommt von Manuela Schwesig ( SPD), Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, sie unterstützt das Grundrenten-Konzept. „Das ist ein wichtiges und richtiges Signal an all diejenigen, die ihr Leben lang hart gearbeitet haben, aber zurzeit dennoch von einer niedrigen Rente leben müssten“, erklärt sie. Von der neuen Grundrente würden viele Menschen in Ostdeutschland profitieren, indem Menschen mit niedrigen Löhnen, Teilzeit und Erziehungszeiten besser gestellt werden sollen. „Damit zeigen wir den Bürgern, dass sich Arbeit lohnt und anerkannt wird. Zugleich bekämpfen wir Altersarmut.“ Außerdem seien 75 Prozent derjenigen, die Grundrente bekämen, Frauen, erläutert die SPD-Politikerin: „Dank des Wegfalls der Bedürftigkeitsprüfung würden sie nun eigenständiger abgesichert.“

Widerspruch kommt vom Koalitionspartner CDU: „„Nach der Wiedervereinigung kam es zu unverschuldeten Brüchen in Erwerbsbiografien. Die müssen wir kitten, aber dabei dürfen keine neuen Ungerechtigkeiten entstehen. erklärt Vincent Kokert, Vorsitzende der CDU-Fraktion im Schweriner Landtag. Mit einem koordinierten Vorgehen hätte der Bundesarbeitsminister diesem Anliegen einen Gefallen tun können. Nun sei die SPD gefordert zu klären, wie die Position des Bundesfinanzministers, wonach die langen Jahre hoher Steuereinnahmen nicht als selbstverständlich anzusehen seien, mit den Forderungen des Bundesarbeitsministers in Einklang gebracht werden können.

Kosten von fünf Milliarden

Auch Unions-Chefhaushälter Eckhardt Rehberg, Bundestagsabgeordneter aus MV, hat vor allem Bedenken, was die Finanzierung der sogenannten Grundrente betrifft. Denn die Renten-Aufstockung würde die Regierung wohl rund fünf Milliarden Euro pro Jahr kosten. Finanziert werden soll das Programm aus Steuern - die Geringverdiener meist nicht bezahlen.

Ins selbe Horn stößt die Vereinigung der Unternehmensverbände für MV. „Wir sehen den bisher bekannten Entwurf des Arbeitsministers sehr kritisch“, betont Geschäftsführer Sven Müller. Die Gewährung der Grundrente würde nach einem Gießkannenprinzip erfolgen, und es fehlt jeder qualitative Bezug zur Bedürftigkeit. Vor dem Hintergrund, dass der Finanzminister gerade heute ein Milliardenloch für den Bundeshaushalt in Aussicht gestellt habe, sollte jede weitere Ausgabe genauestens geprüft werden. „Die anstehenden Landtagswahlen dürfen es jedenfalls nicht sein“, sagt Müller.

Bernhard Schmidtbauer