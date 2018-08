Tribsees

Nach dem verheerenden Unfall am A-20-Loch bei Tribsees mit zwei Toten und vier Schwerverletzten am Sonntag stellt sich die Frage nach der Ursache. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 36-jähriger Autofahrer am Stauende auf einen Kleinwagen aufgefahren. Die beiden Insassen des Kleinwagens starben. Nach OZ-Recherchen passierte der Unfall noch vor dem Tempolimit. Hätten zusätzliche Warnschilder die Tragödie verhindern können? Im Schweriner Verkehrsministerium heißt es jedenfalls, die Ausschilderung an der A 20 entspreche den Richtlinien. „Diese Beschilderung hat sich über viele Jahre bundesweit bewährt.“ Dennoch zeigt man sich auch offen: „Sollte die Ursachenforschung der Polizei einen Nachbesserungsbedarf ergeben - wovon wir nicht ausgehen - würden wir diesem selbstverständlich unverzüglich nachkommen.“

Büssem Axel