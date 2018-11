Los Angeles

Am Montag starb der berühmte Comicbuchautor Stan Lee im Alter von 95 Jahren. Jetzt, nur zwei Tage später, lässt seine Tochter J.C. Lee die Bombe platzen: Es soll einen neuen Superhelden aus dem Hause Lee geben. In einem Interview mit TMZ verrät sie: „Bevor er starb, haben wir an einem neuen Superhelden gearbeitet.“ J.C. soll laut eigener Aussage die Figur entworfen haben, aber ihr Vater habe sie bis zu seinem Tod mit ihr zusammen weiterentwickelt.

Neues Mitglied in Lees großer Comic-Familie

Welche Superkräfte der Held hat, was seine Geschichte ist und wie er überhaupt aussieht – darüber hat J.C. bisher noch nichts verraten. Nur eines steht schon fest – sein Name: „Dirt Man“ soll der Neue heißen.

Ob der Neue in Lees Comic-Familie um „Spider-Man“ und „Die Fantastischen Vier“ auf Papier oder der großen Leinwand zu sehen sein wird, lässt J.C. noch offen. Sie habe auf jeden Fall einen konkreten Plan, um das Erbe ihres Vaters weiterzutragen. Auch den Fans zu Liebe. „Mein Vater versuchte, jeden Fanbrief zu beantworten, wenn er konnte“, sagt J.C. im Interview. „Er liebte seine Fans so sehr.“

Das bedeutet Excelsior

Seine Fans feierten ihren „Superhelden“ indes nicht nur für seine Marvel-Schöpfungen, sondern auch für seinen optimistischen Blick nach vorne, den er ihnen mit seiner Signatur Excelsior vermitteln wollte. Excelsior kommt aus dem Lateinischen und bedeutet höher oder immer höher. In seiner Kolumne Stan’s Soapbox verabschiedete er sich seit den 1960er Jahren mit diesem Wort von seinen Lesern. Wie kein anderes Wort ist Excelsior mit dem Wirken von Stan Lee verbunden. Inwieweit auf „Dirt Man“ das Immer-Höher-Prinzip zu trifft, bleibt indes abzuwarten.

Von Amina Linke / RND