Hannover/Köln

Die RND Berlin GmbH, an der das zu MADSACK gehörende RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) zu 75 % und DuMont zu 25 % beteiligt sein werden, wird die gemeinsame Hauptstadtredaktion für alle journalistischen Inhalte aus den überregionalen Themenfeldern Politik und Wirtschaft für beide Mediengruppen und die RND-Partnerzeitungen. Zudem werden sechs Titel von DuMont damit Partner im RedaktionsNetzwerk Deutschland, das dann täglich bis zu 6,8 Mio. Leser von über 50 Tageszeitungen erreichen wird. Die tägliche Gesamtauflage aller Titel beträgt 2,3 Mio. Exemplare (IVW I. Quartal 2018).

„Die publizistische Relevanz unseres RedaktionsNetzwerks Deutschland nimmt durch die Partnerschaft nochmals deutlich zu“, sagt Thomas Düffert, Vorsitzender der Konzerngeschäftsführung der MADSACK Mediengruppe. „Das ist Ansporn und Verantwortung zugleich. Mehr denn je bin ich von der Stärke regionaler Tageszeitungen im Verbund überzeugt. Das ist der Weg, um Qualitätsjournalismus weiter zu stärken.“

„Mit unserem hohen Qualitätsanspruch und der bemerkenswerten Reichweite ist dieses journalistische Netzwerk in Zeiten politisch wie gesellschaftlich großer Herausforderungen ein klares publizistisches Signal. Die Partnerschaft stellt noch intensivere Recherche und hervorragende Berichterstattung relevanter Themen aus Politik und Wirtschaft sicher“, so Christian DuMont Schütte, Aufsichtsratsvorsitzender von DuMont und Herausgeber.

Die RND Berlin GmbH wird ihren Sitz im bisherigen Hauptstadtbüro des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) im Gebäude der Bundespressekonferenz haben, Geschäftsführer des RND Berlin werden die RND-Chefs Wolfgang Büchner und Uwe Dulias. Büroleiter in Berlin bleibt der aktuelle Büroleiter des RND, Gordon Repinski, auch die weiteren in Berlin ansässigen Journalisten des RND wechseln in die neue Gesellschaft.

MADSACK und DuMont wollen darüber hinaus in die journalistische Kompetenz und Qualität der gemeinsamen Politik- und Wirtschaftsberichterstattung investieren und die Anzahl der beim RND Berlin beschäftigten Journalisten mehr als verdoppeln. Die neuen Stellen sollen nach der Gründung der Gesellschaft kurzfristig ausgeschrieben und besetzt werden.

Vom 1. Oktober 2018 an erhalten die DuMont-Zeitungstitel Berliner Zeitung, Kölner Stadt-Anzeiger, Mitteldeutsche Zeitung sowie der Express, die Hamburger Morgenpost und der Berliner Kurier überregionale Inhalte aus den Bereichen Politik und Wirtschaft des RND. Die Produktion der Seiten erfolgt wie für alle Partner des RND am Madsack-Standort in Hannover.

Diese Zusammenarbeit der MADSACK Mediengruppe und DuMont steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch das Bundeskartellamt.

Über die MADSACK Mediengruppe

Die MADSACK Mediengruppe setzt auf das Zukunftspotenzial regionaler und lokaler Medien. Zum Portfolio zählen 15 Zeitungstitel, das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), reichweitenstarke Digital-Angebote sowie mehr als 28 Anzeigenblätter. Zum Verbund gehören weiterhin diverse auf Verlagsdienstleistungen spezialisierte Tochterunternehmen. Hinzu kommen Eigengründungen und Beteiligungen aus den Bereichen Digitalgeschäft, Post und Logistik, Film- und Fernsehproduktion sowie Werbung und Kommunikation.

Über DuMont

Zu DuMont gehören die drei strategischen Geschäftsfelder Regionalmedien, Business Information und Marketing Technology sowie der DuMont Buchverlag. Neben den sieben Zeitungtiteln Berliner Zeitung, Kölner Stadt-Anzeiger, Kölnische Rundschau, Mitteldeutsche Zeitung, EXPRESS, Berliner Kurier und Hamburger Morgenpost zählen lokale Anzeigenblätter wie Radio- und TV-Medien zum Portfolio der Regionalmedien. Im Geschäftsfeld Marketing Technology fokussiert sich DuMont auf die Beteiligung an technologisch führenden Unternehmen wie Facelift, Upljift und censhare.

Von RND