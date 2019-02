Köln

Moderator Jan Böhmermann (37) kommt mit seinem „Neo Magazin Royale“ zurück auf den Bildschirm – und sein erster Gast ist Musiker Bela B. Der 56-jährige Schlagzeuger der Band Die Ärzte wird am Donnerstag (21. Februar, 22.15 Uhr) auf ZDFneo in der ersten Ausgabe der Unterhaltungsshow nach der Winterpause erwartet, wie eine Sendersprecherin in Köln sagte.

„ Neo Magazin Royale “: Welche Gäste kommen noch?

Ob Bela B. dann auch etwas Licht ins Buchstabendunkel bringen wird, bleibt abzuwarten. Die Ärzte geben derzeit auf ihrer Webseite ein Rätsel auf – in doppeltem Sinne. Gesucht wird ein Wort mit acht Buchstaben. Der dritte wurde nun bekannt gegeben – A-B-S.... Abschied? Macht die beste Band der Welt nun Schluss? Die Ärzte hüllen sich bisher in Schweigen – aber vielleicht gelingt es ja Böhmermann Bela B. etwas zu entlocken.

Wer darüber hinaus in den neuen Folgen dem Moderator einen Besuch abstatten wird, ist noch nicht bekannt – es soll aber eine Mischung aus Politikern, YouTubern und Musikern werden.

„Der Appetit nach mehr ist da

ZDF-Intendant Thomas Bellut (63) hatte dem Satiriker zum Ende des vergangenen Jahres gute Arbeit bescheinigt und von einem „prima Jahr für Böhmermann“ gesprochen. „Der Appetit nach mehr ist da bei uns“, sagte Bellut. Böhmermann moderiert sein „Neo Magazin“ seit 2013. Seit 2015 trägt es den Zusatz „Royale“ und wird in Zweitausstrahlung auch im Hauptprogramm des ZDF gezeigt.

Von RND / dpa