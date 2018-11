Köln

Immer dieser Kampf: Nach den ersten Battles am Wochenende, bei denen Juror Mark Forster „erotische Spannungen“ erwartet hat, geht „The Voice of Germany“ in Sachen Battles in die zweite Runde. Zwei Talente aus dem Team eines Coaches treten dabei gegeneinander im Duett an. Der Gewinner ist eine Runde weiter. Der Verlierer kann darauf hoffen, dass dann ein anderer Coach aus der Juroren-Runde von Yvonne Catterfeld, Mark Forster, Patrick Kelly, sowie Smudo und Michi von den Fantastischen Vier zuschlägt.

„The Voice“ hat sich gerade für einen ungewöhnlichen Ableger der Casting-Show entschieden: „The Voice Senior“ – für erfahrene Sängerinnen und Sänger ab 60.

James vs. Doriane: „Us“

Zart wie ein Schmetterling ist die Performance von James und Doriane mit „Us“. Schon nach den ersten paar Takten johlt das Publikum. „Wow“ raunt es aus den Jury-Sesseln. Mark empfindet den Auftritt wie einen frischen Frühlingstag – und Yvonne? Die muss weinen, doch Paddy Kelly reicht schnell Taschentücher. „Das war einfach magisch“, kann die Jurorin dann nur noch sagen.

Lars vs. Dominik: „Alles ist jetzt“

Ein erfrischend ungeduldiges Duett legen Lars und Dominik an den Tag. Die zwei Freunde performen den Hit von Bosse “Alles ist jetzt“ – mit einer rockigen Note und langer Umarmung der beiden Kumpels. Mark Forster hat einen Ohrwurm, kennt aber den Text nicht: „Ich hab gelernt, nanananana“.

Power-Ladies: Kaye-Ree und Malin Lewis. Quelle: SAT.1/ProSieben/André Kowalski

Kaye-Ree vs. Malin Lewis – „Tears Dry on Their Own“

Das Battle der Soul Queens! Kaye-Ree und Malin Lewis geben einen Song von Amy Winehouse zum Besten. Einzeln sind die Stimmen schon beeindrucken, doch richtig harmonisch klingen die beiden erst zusammen – ein klares Plädoyer für eine Soulband mit den beiden als Sängerinnen. Standing Ovations von der Jury. „Ich fand’s perfekt“, so das simple Urteil von Michi von Fanta 4. „Mein Lieblingsbattle“, findet Yvonne Catterfeld.

In weiteren Battles treten an:

Kira Mesterheide (23) gegen Debora Vater (32) mit „Beat It“ von Fall Out Boy feat. John Mayer

Liam Blaney (27) gegen Gaby Schwager (27) mit „Down By The Sally Gardens“ von Loreena McKennitt

Jessica Schaffler (17) gegen Penni Jo Blatterman (45) aus mit „Yesterday“ von The Beatles

Amanda Lena Jakucs (23) gegen Maria Pasqua Casti (21) und Lena Rotermund (16) mit „Whatever You Want“ von P!nk

Juliane Götz (19) gegen Flavio Baltermia (42) mit „I´m Not The Only One“ von Sam Smith

Monica Schmidt (52) gegen Samuel Di Dio (31) mit „Happy“ von Pharrell Williams

Kinga Noémi Balla (24) gegen Eun Chae Rhee (23) mit „What You Waiting For?“ von Gwen Stefani

Von RND