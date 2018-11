Frankfurt/Koblenz

Der Tod eines 17-Jährigen auf einem S-Bahn-Gleis in Frankfurt am Main machte deutschlandweit Schlagzeilen – jetzt ist im Internet ein Gaffer-Video aufgetaucht. Es zeigt nach Angaben der Bundespolizei den 17-jährigen Hanauer, nachdem er von dem Zug überrollt wurde. „Wir wissen um den Sachverhalt – der Link zu dem Video ist uns bekannt“, sagte ein Sprecher der Behörde in Koblenz.

Eltern erstatten Strafanzeige

Laut Bundespolizei und Staatsanwaltschaft erstatteten die Eltern des getöteten Jugendlichen am Dienstag Strafanzeige bei der Polizei in Hanau. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren lag der Frankfurter Staatsanwaltschaft am Mittwoch aber noch nicht vor. Sie entscheidet darüber, ob und wer die Ermittlungen übernimmt. Dabei muss unter anderem untersucht werden, ob derjenige, der das Video im Netz veröffentlicht hat, auch der ist, der es gemacht hat.

Von Zug überrollt

Wie es genau zu dem Unfall vor gut einer Woche kam, ist weiter unklar. Es hätten sich zwar viele Zeugen gemeldet, darunter sei aber keiner, der den Zusammenstoß tatsächlich gesehen habe, sagte der Polizeisprecher. Die Bahnstation ist nicht videoüberwacht. Daher sind die Behörden auf Zeugenaussagen angewiesen. Sie gehen weiterhin davon aus, dass der 17-Jährige einem betrunkenen Obdachlosen helfen wollte, der auf den Gleisen lag. Dabei bemerkte er zu spät den herannahenden Zug, der ihn dann überrollte.

Von RND/dpa