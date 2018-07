Wiershop

Tödlicher Unfall bei Wiershop bei Geesthacht (Schleswig-Holstein): Eine 59-Jährige ist Mittwochmittag in der Dorfstraße gegen einen Baum gefahren und gestorben. Laut Angaben der Polizei fuhr die Geesthachterin am Ortseingang geradeaus kam von der Fahrbahn ab und prallte mit hoher Geschwindigkeit ungebremst gegen einen Baum. Die Frau wurde im Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Sie erlitt schwerste Verletzungen, denen sie noch an der Unfallstelle erlag.

Die Gründe für den Unfall sind noch völlig unklar. Das Polizeirevier Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach entsprechender Rücksprache ordnete die zuständige Staatsanwaltschaft Lübeck die Hinzuziehung eines Gutachters an. Der kaputte Pkw wurde beschlagnahmt.

kst/RND