Wer am Wochenende einen Wanderausflug in den österreicheischen Alpen plant, der sollte auf jeden Fall dicke Pullover und Socken einpacken. Denn am Freitag erwartet Österreich bereits den ersten Neuschnee. Für Mittwoch sind für einige Orte Wie Mayrhofen zwar noch kuschelige 29 Grad Celsius angekündigt, doch bereits am Nachmittag sollen Wärmegewitter den ersten großen Temperatursturz einläuten.

Am Freitag kommt es dann zum Kälteeinbruch, die Schneefallgrenze sinkt auf 2000 Meter. Für den Großglockner, der eine Höhe von 3798 Meter hat, könnte das bis zu 50 Zentimeter Neuschnee bedeuten.

Von nl/RND