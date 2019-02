Potsdam

Die Aufregung war groß: Mit einem Satz in einem Interview mit RTL hat Designer Wolfgang Joop die Gerüchte, Heidi Klum (45) und ihr Verlobter Tom Kaulitz (29) erwarteten ein Baby, noch angeheizt. Von Heidi Klum und Tom Kaulitz gab es keine Bestätigung der Gerüchte.

Und nun rudert auch Designer Wolfgang Joop zurück. Gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) revidiert er seine Aussage exklusiv. „Die Wahrheit ist: Ich weiß es nicht – und ich würde Heidi und Tom so etwas auch gar nicht fragen“, so Joop.

Joops Aussage zu einer Schwangerschaft von Heidi Klum : Alles nur ein Scherz

Als er von der RTL-Reporterin immer wieder nach einer möglichen Schwangerschaft gefragt worden sei, habe er mit „Ja, ja, sie ist schwanger. Ich weiß das von Tom“, geantwortet. „Es war aber natürlich nur ein Scherz“, sagt Wolfgang Joop nun.

Er könne sich sehr gut vorstellen, dass Tom Kaulitz sich ein gemeinsames Kind mit Heidi Klum wünsche. „Er liebt sie durch und durch. Und es ist ja normal, dass sich junge Verliebte wünschen, einander ein Kind zu schenken.“

Wolfgang Joop ist in der zweiten Folge von Heidi Klums Show „ Germany’s Next Topmodel“ am kommenden Donnerstag, 14. Februar, als Gastjuror zu sehen.

Heidi Klum und Tom Kaulitz wollen im Frühjahr 2019 heiraten. Im Dezember 2018 haben sie ihre Verlobung bekannt gegeben.

Von RND/goe