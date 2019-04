Frankfurt

Bisher hielten die Bachelor-Liebeleien selten länger als ein paar Wochen. Doch beim aktuellen Bachelor Andrej Mangold (32) und seiner Siegerin Jennifer Lange (25) sprühen nach wie vor die Funken. Während er am Sonntag erstmals seit November 2017 wieder in der Basketball-Bundesliga auflief, feuerte sie ihn an – im Trikot.

Für die Aufzeichnungen vom Bachelor hatte Andrej Mangold seine Karriere unterbrochen. Kürzlich wurde der Wechsel nach Frankfurt bekannt. Ausgerechnet beim Auswärtsspiel seines neuen Teams in Bonn, wo Mangold jahrelang spielte, feierte er nun das Comeback. 77 Sekunden war der auf dem Feld, und trug so zum Sieg seines Teams bei.

Er bezeichnet sie als seinen Glücksbringer

Mit dabei – sein Glücksbringer, wie er seine Jenny nach dem Spiel auf Instagram bezeichnete. Die hatte sich stilecht gekleidet, blaues Jersey, mit der Nummer 28 und dem Namen ihres Liebsten auf dem Rücken. „War cool“, kommentiert sie das Spiel. Vor dem Anpfiff gab es noch einen Kuss, nach dem Abpfiff schließlich eine private Trainingseinheit für die Fitnesstrainerin.

Nach dem Spiel gab es Privattraining für Jennifer Lange. Quelle: imago images/Jürgen Schwarz

Nach einer Nacht in der gemeinsamen Wohnung in Bonn kehrte Andrej Mangold wieder nach Frankfurt zurück. Jenny Lange findet das gar nicht so gut: „Vor ein paar Tagen war ich zwei Tage von ihm getrennt und da war das Vermissen so stark, dass ich direkt nach Frankfurt gefahren bin, um ihn wiederzusehen“, sagte die Siegerin der RTL-Sendung kürzlich zu „Promiflash“.

Bald haben die beiden wieder ganz viel Zeit für einander. Dann geht es in den gemeinsamen Liebesurlaub nach Jamaika.

Von RND/msk