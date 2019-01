Kirtorf

Ein Bauer im Vogelsberg hat mit Dung ein hakenkreuzähnliches Symbol auf seinen Acker gestreut. Der 56-Jährige musste die mehrere Meter große sogenannte Wolfsangel sofort nach der Entdeckung entfernen, wie die Polizei in Lauterbach am Donnerstag mitteilte. Eine Fußgängerin hatte das verbotene Zeichen bereits am Freitag auf dem Feld bei Kirtorf (Vogelsbergkreis) gesehen und die Behörden benachrichtigt. Warum der Mann das unter anderem von Neonazis verwendete Symbol ausstreute, war zunächst unklar. Die Beamten erstatteten Anzeige gegen ihn.

Von RND/dpa