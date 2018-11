Berlin/Sydney

Er weist im Berliner Club Berghain regelmäßig die Menschen an der Tür ab, jetzt erlebte Sven Marquardt selbst, wie sich das anfühlt: In einem Club in Sydney wurde der als härtester Türsteher der Welt geltende 56-Jährige laut „Bild“-Bericht wegen seiner Tattoos im Gesicht abgewiesen. Er durfte nicht in den Club.

„Später sprach ich mit dem Besitzer und er erzählte mir, dass er in Berlin war und nicht ins Berghain gekommen ist“, verriet Marquardt demzufolge bei einem Artisttalk. Er arbeitet nicht nur als Türsteher, sondern auch als Fotograf. Als solcher war er auch in Australien unterwegs: Sechs Wochen fotografierte Marquardt auf Einladung des Goethe-Instituts an den Stränden von Sydney.

Berghain-Türsteher stellt Fotografien aus

Nun stellt er in Berlin unter dem Titel „Pack“ eine Serie von Musikerporträts aus der internationalen Elektroszene aus. Die meisten der Schwarzweiß-Fotos sind laut „Bild“ an der Rückseite des Berghain entstanden.

Von RND/hsc