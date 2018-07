Los Angeles

Shopping extrem: Ein Mann aus Los Angeles ist mit der Kreditkarte von US-Schauspielerin Demi Moore einkaufen gegangen – und hat dabei fast 170.000 Dollar (umgerechnet rund 145.000 Euro) in Nobelboutiquen ausgegeben.

Dabei ging der Betrüger besonders durchtrieben vor: Laut Staatsanwaltschaft hatte sich der 35-Jährige bereits im März als Mitarbeiter von Moore ausgegeben und eine Ersatzkarte bei ihrer Kreditkartenfirma bestellt, berichtet das Promi-Portal „TMZ“.

Demnach behauptete der Mann, die Schauspielerin habe ihre Karte verloren. Als ein Kurier die Ersatzkarte zu Moores Villa lieferte, soll er ihn laut Polizeibericht abgefangen und die Karte entgegengenommen haben. Mit dem Plastikgeld machte der 35-Jährige sich dann auf eine ausgiebige Einkaufstour.

Erst 25 Tagen nach dem Diebstahl habe Moores Assistentin beim Öffnen der Kreditkartenabrechnung bemerkt, dass etwas nicht stimmte. Denn die hohen Ausgaben in den Luxuskaufhäusern Nordstrom und Saks Fifth Avenue in Los Angeles konnte ihre Chefin nicht getätigt haben. Sie verständigte die Polizei.

Chefermittler Alfredo Rossi: „Wir haben uns die Überwachungsvideos aus den Kaufhäusern besorgt und konnten sehen, wer die Käufe mit der gestohlenen Kreditkarte getätigt hat.“

Zu diesem Zeitpunkt saß der Verdächtige bereits in Untersuchungshaft: Er hatte versucht, sich mit einer gestohlenen Identität ein Luxusauto zu kaufen.

Von RND/sin