Mit ihren Bikini-Fotos auf Berggipfeln wurde Gigi Wu berühmt. Jetzt wurde ihr ihre Leidenschaft zum Verhängnis: Die 36-Jährige stürzte am Samstag im Yushan Nationalpark in eine Schlucht und verletzte sich schwer. Wie die Rettungskräfte mitteilten, starb sie an Unterkühlung.

Wu war am 11. Januar zu ihrem Solo-Trip in den Yushan Nationalpark aufgebrochen, berichtet unter anderem der britische „Mirror“. Dabei stürzte sie zwischen 20 und 30 Metern in die Tiefe. Über ihr Satellitentelefon konnte Wu noch ihre Freunde alarmieren und ihre Koordinaten durchgeben.

Wegen des schlechten Wetters, drangen die Einsatzkräfte aber nur langsam zu Wu vor. Sie brauchten 28 Stunden, bis sie die Bergsteigerin erreichten – da war sie bereits erfroren. Die Temperaturen sollen gerade einmal zwei Grad gelegen haben.

In den sozialen Netzwerken wurde die Taiwanesin mit ihren Bikini-Selfies in luftiger Höhe bekannt. Die 36-Jährige hatte nach eigener Aussage in den vergangenen vier Jahren 100 Gipfel erklommen. Oben angekommen, entledigte sie sich immer ihrer Wanderkleidung und machte ein Bild von sich im Bikini. Mehr als 15.000 Fans folgen ihr auf Facebook.

