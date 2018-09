Bremen

Der Streit, wer ein Neugeborenes zuerst halten darf, endete auf der Entbindungsstation einer Klinik in Bremen-Schwachhausen in einer Schlägerei. Wie die Polizei mitteilte, wurde eine Person leicht verletzt. Zehn Familienangehörige sollen an der Schlägerei am Sonnabend beteiligt gewesen sein.

Alarmierte Einsatzkräfte mussten die Streitenden trennen. Dabei leisteten einige Beteiligten Widerstand und griffen die Polizisten an. Am Ende wurden gegen drei Familienangehörige Ermittlungen eingeleitet.

Von ewo/RND