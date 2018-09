#Bullisdürfennichtsterben Wir das Team von Rügen Bulli möchten zum Ausdruck bringen das es uns für den Besitzer dieses VW T3 sehr leid tut denn jeder Bulli der stirbt ist einer zu viel Bitte achtet auch auf unserer Seite auf unseren Veranstaltungshinweis wir wollen im nächsten Jahr am 1. Mai nach Polen ein kleines Bulli treffen machen für Familien und Freunde oder jeder der Lust hat mal in dieses schöne Land zu kommen bitte meldet euch bei uns an oder schickt eine persönliche Nachricht um euch mit näheren Informationen zu versorgen Und um unsere Arbeit zu unterstützen und um uns weiter zu verbreiten und auch Informationen über die VW Transporter und eine Weiterverbreitung zu Erreichen Bitte lasst uns ein gefällt mir da Für unsere Veranstaltung haben wir folgende Programmpunkte beschlossen Einen Tag mit eine Tagesausfahrt stattfinden Und eine kleine Abendveranstaltung dann in Zusammenarbeit mit unserem Partner den Betreibern des Campingplatz ⛺️ Mitten auf der Insel