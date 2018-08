Hannover

In ihrer Sendung „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ präsentieren Carmen und Robert Geiss ihren luxuriösen Lebensstil. Mit dabei sind auch die beiden Kinder Shania Tyra (14) und Davina (15). Doch jetzt hat Familienoberhaupt Robert Geiss offenbar keine Lust mehr, sich bei Instagram kritisieren zu lassen. Am Montag kündigte er dort an, seine Instagram-Account in den Urlaub schicken zu wollen. Seine Familie werde im Netz „extrem angefeindet“.

Eine Rückkehr zu der Fotoplattform schloss der 54-Jährige aber nicht aus. „Bis bald mal“, schrieb er unter das Foto, das eine große Jacht zeigt.

Carmen Geiss will bei Instagram bleiben

Seine Frau Carmen will aber auf der Fotoplattform aktiv bleiben. Robert mache auf unbestimmte Zeit einen Instagram-Urlaub. Sie und die beiden Töchter seien aber weiterhin aktiv, schrieb Carmen. Auch der YouTube-Kanal der Familie soll weiter mit Inhalten aus dem Leben der Geissens gefüllt werden.

Hintergrund für die von Robert Geiss beschriebenen Anfeindungen im Internet war ein Geburtstagsgeschenk für Tochter Shania. Sie hatte von ihren Eltern eine Rolex bekommen – für 35.000 Euro. „Ich hatte nix anderes. Es ist nur eine Kleinigkeit“, sagte Mutter Carmen Geiss in einem YouTube-Video. Zum Vergleich: Der Durchschnittsdeutsche gibt laut Marktforschungsinstitut GfK 134 Euro für ein Geburtstagsgeschenk aus.

Für die Familie hagelte es ordentlich Kritik – vor allem aber für Shanias ältere Schwester Davina. Die nörgelt: „Das ist unfair. Mit 14 habe ich so was nicht bekommen.“ Und weiter: „Ich dachte, ihr holt mir die auch. Ich wollte die!“ Die Internetnutzer beschimpften Davina als „undankbar“ und „verzogene Göre“.

Von RND